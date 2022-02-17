Роман Мищеряков рассказал, как во время отдыха в Таиланде их с девушкой спас незнакомый американец

17 февраля 2022 13:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Роман Мищеряков рассказал, как во время отдыха в Таиланде их с девушкой спас незнакомый американец
Ведущий Рома Мищеряков
пресс-служба Нового канала

Ведущий реалити «Пара на миллион» и участник Improv Live Show (Новый канал) Рома Мищеряков рассказал о форс-мажоре, который случился с ним во время отдыха в Таиланде.

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17 февраля в мире отмечают День спонтанного проявления доброты. Ведущий реалити «Пара на миллион» и участник Improv Live Show Роман Мищеряков поделился историей, когда-то тронувшей его и его любимую во время путешествия.

Мы с Юлей отдыхали в Таиланде. Взяли мопед напрокат и решили объехать на нем остров, – вспоминает Рома. – Он оказался довольно большим, поэтому возвращались домой уже глубоким вечером, почти к ночи. Ехали по каким-то джунглям. И посреди дороги, да еще и под горку, наш мопед заглох. Представьте! Ночь, никого нет, мы стоим на тормозах на склоне, с обеих сторон – джунгли. Непонятно, что делать. Будто в фильм «Джуманджи» попали.

Рома Мищеряков с девушкой / пресс-служба Нового канала

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Пара не паниковала, но и что делать, не понимала. Но тут – чудо!

Видим, едет мужчина на байке. Остановился, – говорит Мищеряков. Оказалось, он американец. Мы объяснили, что у нас закончился бензин, а он кивнул и сказал: «Я сейчас». Через десять минут, когда мы уже решили пойти пешком, мужчина вернулся с топливом. Наш мопед с жаждой поглотил бутылку жидкости и был готов доставить нас домой. Мы поблагодарили спасителя. Протянули ему деньги, но он резко выхватил пустую бутылку и с довольным смехом исчез в темноте. Уезжая, незнакомец крикнул: «Enjoy life!» Чем вызвал удивление и улыбку. Мопед больше не барахлил, наверное, все дело в хорошем топливе.

Ведущий Рома Мищеряков / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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