Роман Мищеряков рассказал, как во время отдыха в Таиланде их с девушкой спас незнакомый американец Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведущий Рома Мищеряков пресс-служба Нового канала

Ведущий реалити «Пара на миллион» и участник Improv Live Show (Новый канал) Рома Мищеряков рассказал о форс-мажоре, который случился с ним во время отдыха в Таиланде.