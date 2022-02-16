DZIDZIO рассказал, как готовится к юбилею своей мамы

Оказывается, мама DZIDZIO скоро отметит юбилей.

Популярный певец, музыкант, актер, режиссер и продюсер DZIDZIO на съемочной площадке масштабного шоу «Игры талантов» на канале «Украина» заявил, что сейчас постоянно думает над подарком к маминому юбилею. Ведь на большую дату хочет сделать ей хороший сюрприз.

За кулисами проекта артист рассказал, как будут праздновать событие в известной семье и какие подарки готовит.

Я серйозно готуюся до маминого ювілею, але поки не скажу, що саме подарую. Розумієте, хочу, щоб це був сюрприз, а вона ж за всім слідкує, все передивляється, а потом ще репостить знайомим. Тобто Італія, Іспанія, Португалія, Америка, Канада – знають все про моє життя, – комментирует DZIDZIO.

Певец DZIDZIO / пресс-служба канала Украина

По словам артиста, ему нелегко выбирать подарок маме, так как он хочет, чтобы это была не только ценная вещь, но и для души:

Взагалі-то я люблю, коли вона прямо каже, що їй треба. Але інколи пролітає таке: «Ні, сину, я нічого не хочу». А я за конкретику! Тому звернусь ще через вас: «Мамо, дуже вас прошу, вже скажіть конкретно, скільки б то не коштувало! Я все приготую, тому що дуже сильно Вас люблю!»

В этом году Галине Яновне исполняется 60 лет, поэтому не удивительно, что певец так переживает о презенте. Более того, DZIDZIO уже рассматривает вариант особого празднования.

Планую зробити таку хитрість і відсвяткувати двічі! Як весілля – 2 дні. Насправді я знаю людей, які святкують день народження двічі, через тиждень – для родичів і компанії та окремо з коханими», – поделился ведущий шоу «Игры талантов».

Певец DZIDZIO / пресс-служба канала Украина

Напомним,