DZIDZIO рассказал, как готовится к юбилею своей мамы
16 февраля 2022 12:25
Певец DZIDZIO
пресс-служба канала Украина
Оказывается, мама DZIDZIO скоро отметит юбилей.
Читайте такжеХолостяк-12: кардинальная смена правил – новые розы, подарки и проверки от Алекса ТопольскогоПопулярный певец, музыкант, актер, режиссер и продюсер DZIDZIO на съемочной площадке масштабного шоу «Игры талантов» на канале «Украина» заявил, что сейчас постоянно думает над подарком к маминому юбилею. Ведь на большую дату хочет сделать ей хороший сюрприз.
За кулисами проекта артист рассказал, как будут праздновать событие в известной семье и какие подарки готовит.
Я серйозно готуюся до маминого ювілею, але поки не скажу, що саме подарую. Розумієте, хочу, щоб це був сюрприз, а вона ж за всім слідкує, все передивляється, а потом ще репостить знайомим. Тобто Італія, Іспанія, Португалія, Америка, Канада – знають все про моє життя, – комментирует DZIDZIO.
Певец DZIDZIO / пресс-служба канала Украина
По словам артиста, ему нелегко выбирать подарок маме, так как он хочет, чтобы это была не только ценная вещь, но и для души:
Взагалі-то я люблю, коли вона прямо каже, що їй треба. Але інколи пролітає таке: «Ні, сину, я нічого не хочу». А я за конкретику! Тому звернусь ще через вас: «Мамо, дуже вас прошу, вже скажіть конкретно, скільки б то не коштувало! Я все приготую, тому що дуже сильно Вас люблю!»
Планую зробити таку хитрість і відсвяткувати двічі! Як весілля – 2 дні. Насправді я знаю людей, які святкують день народження двічі, через тиждень – для родичів і компанії та окремо з коханими», – поделился ведущий шоу «Игры талантов».
Певец DZIDZIO / пресс-служба канала Украина