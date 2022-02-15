Назар Заднепровский шокировал неожиданным признанием

Популярный актер Назар Заднепровский рассказал, на что никогда бы не решился в отношениях с супругой.

В грандиозном шоу «Игры талантов» на канале «Украина» народный артист Украины Назар Заднепровский испытает свою интуицию и будет помогать партнерше по игре заработать деньги на ее заветную мечту.

Для этого им нужно правильно распознать скрытые таланты 11 незнакомцев. Сделать это будет непросто, ведь участники специально будут запутывать игроков. И даже названия некоторых профессий станут для них неожиданностью.

Не всі категорії, які нам потрібно розгадати, мені зрозумілі. Тому в паузах ми перевіряємо, що це взагалі таке, що воно означає. Мабуть, я залишився ще у 20 столітті зі своїми знаннями, – смеясь, отметил звездный игрок.

Назар Заднепровский на съемках / пресс-служба канала Украина

Отдельные таланты участников поразили актера настолько, что ему даже тяжело было смотреть их выступления. К примеру, Назара шокировали умения метателя ножей, который уже 20 лет работает в паре со своей супругой.

Я так переживав, коли чоловік метав ножі у свою дружину. Відвертався й очі закривав. А раптом вони посварились вранці? І отут в ефірі він їй помститься, – сказал народный артист и ответил на вопрос, решился ли бы он сам такое попробовать со своей женой. – У жодному разі, ви що! Легше просто розлучитися. Навіщо ті ножі кидати?»

Напомним,