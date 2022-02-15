Назар Заднепровский шокировал неожиданным признанием
15 февраля 2022 11:50
Актер Назар Заднепровский
пресс-служба канала Украина
Популярный актер Назар Заднепровский рассказал, на что никогда бы не решился в отношениях с супругой.
Назар Заднепровский испытает свою интуицию и будет помогать партнерше по игре заработать деньги на ее заветную мечту.
Для этого им нужно правильно распознать скрытые таланты 11 незнакомцев. Сделать это будет непросто, ведь участники специально будут запутывать игроков. И даже названия некоторых профессий станут для них неожиданностью.
Не всі категорії, які нам потрібно розгадати, мені зрозумілі. Тому в паузах ми перевіряємо, що це взагалі таке, що воно означає. Мабуть, я залишився ще у 20 столітті зі своїми знаннями, – смеясь, отметил звездный игрок.
Назар Заднепровский на съемках / пресс-служба канала Украина
Я так переживав, коли чоловік метав ножі у свою дружину. Відвертався й очі закривав. А раптом вони посварились вранці? І отут в ефірі він їй помститься, – сказал народный артист и ответил на вопрос, решился ли бы он сам такое попробовать со своей женой. – У жодному разі, ви що! Легше просто розлучитися. Навіщо ті ножі кидати?»
Напомним,