Юлия Санина призналась, что ее муж неромантичный: Сейчас подарки не делаем

14 февраля 2022 22:52 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Юлия Санина призналась, что ее муж неромантичный: Сейчас подарки не делаем
Певица Юлия Санина
instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина рассказала, какие подарки получала в День святого Валентина и как изменилось ее отношение к 14 февраля с годами.

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На съемочной площадке развлекательном шоу «Игры талантов», которое стартует в эфире канала «Украина» уже 26 февраля в 21:00, Юлия Санина рассказала, что День влюбленных больше ассоциирует со своим школьным возрастом, когда она получала валентинки от одноклассников.

И не одну, а много. Это было очень приятно. Все девушки в этот день дрожали от ожидания – будет или не будет. А когда я уже стала замужней женщиной, у меня каждый день – День святого Валентина. Я чувствую любовь, и это самое главное, – поделилась Юлия Санина.

Юлия Санина с мужем / instagram.com/the_hardkiss

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За креативным продюсером группы "THE HARDKISS" и музыкантом Валом Бебком артистка замужем уже более 10 лет. Юлия признается: нередко супруг забывает о таких датах.

У меня очень неромантичный муж. Поэтому было бы хорошо, если бы он просто помнил об этом дне. Я ему напоминаю заранее. Сейчас подарки в принципе не делаем. Раньше дарили, помню, я писала ему стихи, а он дарил мне цветы. Со временем все как-то меняется, – рассказала в интервью каналу «Украина» Юлия Санина.

Напомним,

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