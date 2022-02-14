Юлия Санина призналась, что ее муж неромантичный: Сейчас подарки не делаем
14 февраля 2022 22:52
Певица Юлия Санина
instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина рассказала, какие подарки получала в День святого Валентина и как изменилось ее отношение к 14 февраля с годами.
Юлия Санина рассказала, что День влюбленных больше ассоциирует со своим школьным возрастом, когда она получала валентинки от одноклассников.
И не одну, а много. Это было очень приятно. Все девушки в этот день дрожали от ожидания – будет или не будет. А когда я уже стала замужней женщиной, у меня каждый день – День святого Валентина. Я чувствую любовь, и это самое главное, – поделилась Юлия Санина.
Юлия Санина с мужем / instagram.com/the_hardkiss
У меня очень неромантичный муж. Поэтому было бы хорошо, если бы он просто помнил об этом дне. Я ему напоминаю заранее. Сейчас подарки в принципе не делаем. Раньше дарили, помню, я писала ему стихи, а он дарил мне цветы. Со временем все как-то меняется, – рассказала в интервью каналу «Украина» Юлия Санина.
Напомним,