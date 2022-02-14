Юлия Санина призналась, что ее муж неромантичный: Сейчас подарки не делаем Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певица Юлия Санина instagram.com/the_hardkiss

Юлия Санина рассказала, какие подарки получала в День святого Валентина и как изменилось ее отношение к 14 февраля с годами.