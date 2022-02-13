Умерла звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко

13 февраля 2022 12:00 Туренко Андрей
Умерла звезда
Актриса Зинаида Кириенко
кадр из фильма

Не стало исполнительницы одной из героинь легендарного фильма «Тихий Дон».

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В конце этой недели мир облетела ужасная новость. Стало известно, что умерла актриса и эстрадная певица Зинаида Кириенко. За несколько дней до этого она перенесла инсульт и получила позитивный тест на COVID-19.

О смерти звезды фильмов «Тихий Дон» и «Судьба человека» журналистам и поклонникам звезды сообщил представитель Союза кинематографистов. Актрисы не стало на 89-м году жизни.

Зинаида Кириенко в фильме «Тихий Дон» / кадр из фильма
Смерть Зинаиды Михайловны подтвердил и ее сын. Он рассказал, что в последние несколько недель актриса чувствовала себя плохо. 11 февраля ее состояние значительно ухудшилось. 

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Врачи делали все необходимое для того, чтобы спасти звезду, однако чуда не произошло. В ночь с пятницы на субботу Кириенко не стало.

Напомним, 

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