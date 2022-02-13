Умерла звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко

Не стало исполнительницы одной из героинь легендарного фильма «Тихий Дон».

В конце этой недели мир облетела ужасная новость. Стало известно, что умерла актриса и эстрадная певица Зинаида Кириенко. За несколько дней до этого она перенесла инсульт и получила позитивный тест на COVID-19

О смерти звезды фильмов «Тихий Дон» и «Судьба человека» журналистам и поклонникам звезды сообщил представитель Союза кинематографистов. Актрисы не стало на 89-м году жизни.

Зинаида Кириенко в фильме «Тихий Дон» / кадр из фильма

Смерть Зинаиды Михайловны подтвердил и ее сын. Он рассказал, что в последние несколько недель актриса чувствовала себя плохо. 11 февраля ее состояние значительно ухудшилось.

Врачи делали все необходимое для того, чтобы спасти звезду, однако чуда не произошло. В ночь с пятницы на субботу Кириенко не стало.

Напомним,