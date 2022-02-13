Умерла звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко
13 февраля 2022 12:00
Актриса Зинаида Кириенко
кадр из фильма
Не стало исполнительницы одной из героинь легендарного фильма «Тихий Дон».
COVID-19.Смерть Зинаиды Михайловны подтвердил и ее сын. Он рассказал, что в последние несколько недель актриса чувствовала себя плохо. 11 февраля ее состояние значительно ухудшилось.
О смерти звезды фильмов «Тихий Дон» и «Судьба человека» журналистам и поклонникам звезды сообщил представитель Союза кинематографистов. Актрисы не стало на 89-м году жизни.
Зинаида Кириенко в фильме «Тихий Дон» / кадр из фильма
Напомним,