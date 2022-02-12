Экс-супруга Позитива прокомментировала слухи об их разводе из-за измены певца

12 февраля 2022 13:00 Туренко Андрей
Экс-супруга Позитива прокомментировала слухи об их разводе из-за измены певца
Позитив с бывшей женой Анной
instagram.com/annchuk

Вот уже на протяжении года Алексей Завгородний носит статус холостяка.

Читайте такжеМодель рlus-size Эшли Грэм впервые показала своих двойняшек и рассекретила их имена
Весной прошлого года стало известно, что спустя пятнадцать лет отношений, из них восемь лет брака, участник группы «MOZGI» Позитив развелся со своей женой Анной Андрийчук.

Позитив с бывшей женой Анной / instagram.com/annchuk

Долгое время ни Алексей, ни Анна не хотели общаться с журналистами на тему своего развода. Однако журналистам программы «ЖВЛ» все-таки удалось раздобыть детали.

Поговорить о сокровенном решилась Анна. Девушка рассказала, что кризис в ее с Алексеем отношениях начался еще несколько лет назад. Пара даже пробовала жить отдельно.

Мы были вместе, но жили в разных местах. У нас был новый период. Мы ездили отдыхать вместе, - говорит девушка. - Проводили вместе время. Просто пожив некоторое время отдельно, мы поняли, что лучше быть счастливыми отдельно. Мы с ним встретились, много плакали. Но мы понимали, что нам нужно отпускать друг друга.

Аня Андрийчук / instagram.com/annchuk

Читайте такжеВладимир Шумко пришел без штанов на свидание к Michelle Andrade
Одной из причин расставания Алексея с Анной называли возможную измену певца с его партнершей на проекте «Танці з зірками» Юлией Сахневич. Но Андрийчук этот слух опровергает.

Просто у нас стали разные интересы, мы переросли друг друга. Поэтому захотелось уже каждому идти в свои какие-то ниши, - объяснила экс-супруга Позитива.

Аня Андрийчук / instagram.com/annchuk

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд разводы звезд Позитив социальные сети Алексей Завгородний новости Анна Андрийчук жена Позитива

Материалы по теме

Василиса Фролова узнала у Alyosha и Тараса Тополи, планируют ли они четвертого ребенка
Новости

Василиса Фролова узнала у Alyosha и Тараса Тополи, планируют ли они четвертого ребенка
Кайли Дженнер рассекретила имя новорожденного сына
Новости

Кайли Дженнер рассекретила имя новорожденного сына
Голос країни-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)
Телешоу

Голос країни-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)

Популярное на сайте

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Папик: смотреть 15 серию онлайн

Папик: смотреть 15 серию онлайн
Папик: смотреть 14 серию онлайн

Папик: смотреть 14 серию онлайн
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Папик: смотреть 15 серию онлайн

Папик: смотреть 15 серию онлайн
Папик: смотреть 14 серию онлайн

Папик: смотреть 14 серию онлайн
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK