Экс-супруга Позитива прокомментировала слухи об их разводе из-за измены певца
Вот уже на протяжении года Алексей Завгородний носит статус холостяка.
Долгое время ни Алексей, ни Анна не хотели общаться с журналистами на тему своего развода. Однако журналистам программы «ЖВЛ» все-таки удалось раздобыть детали.
Поговорить о сокровенном решилась Анна. Девушка рассказала, что кризис в ее с Алексеем отношениях начался еще несколько лет назад. Пара даже пробовала жить отдельно.
Мы были вместе, но жили в разных местах. У нас был новый период. Мы ездили отдыхать вместе, - говорит девушка. - Проводили вместе время. Просто пожив некоторое время отдельно, мы поняли, что лучше быть счастливыми отдельно. Мы с ним встретились, много плакали. Но мы понимали, что нам нужно отпускать друг друга.
Просто у нас стали разные интересы, мы переросли друг друга. Поэтому захотелось уже каждому идти в свои какие-то ниши, - объяснила экс-супруга Позитива.
Напомним,