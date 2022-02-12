Экс-супруга Позитива прокомментировала слухи об их разводе из-за измены певца

Вот уже на протяжении года Алексей Завгородний носит статус холостяка.

Весной прошлого года стало известно, что спустя пятнадцать лет отношений, из них восемь лет брака, участник группы «MOZGI» Позитив развелся со своей женой Анной Андрийчук.

Позитив с бывшей женой Анной / instagram.com/annchuk

Долгое время ни Алексей, ни Анна не хотели общаться с журналистами на тему своего развода. Однако журналистам программы «ЖВЛ» все-таки удалось раздобыть детали.

Поговорить о сокровенном решилась Анна. Девушка рассказала, что кризис в ее с Алексеем отношениях начался еще несколько лет назад. Пара даже пробовала жить отдельно.

Мы были вместе, но жили в разных местах. У нас был новый период. Мы ездили отдыхать вместе, - говорит девушка. - Проводили вместе время. Просто пожив некоторое время отдельно, мы поняли, что лучше быть счастливыми отдельно. Мы с ним встретились, много плакали. Но мы понимали, что нам нужно отпускать друг друга.

Аня Андрийчук / instagram.com/annchuk

Одной из причин расставания Алексея с Анной называли возможную измену певца с его партнершей на проекте «Танці з зірками» Юлией Сахневич. Но Андрийчук этот слух опровергает.

Просто у нас стали разные интересы, мы переросли друг друга. Поэтому захотелось уже каждому идти в свои какие-то ниши, - объяснила экс-супруга Позитива.

Аня Андрийчук / instagram.com/annchuk

Напомним,