Alyosha и Тарас Тополя рассказали Василисе Фроловой о главном критерии при выборе няни для ребенка

Самая подражаемая семейная пара украинского шоу-бизнеса Alyosha и Тарас Тополя стали героями нового выпуска YouTube-шоу Василисы Фроловой «Не только о детях».

В браке певица Alyosha и фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя живут уже более восьми лет. Кажется, что с каждым годом отношения этой звездной пары становятся только крепче.

В 2021 году Alyosha и Тарас стали многодетными родителями. У пары родилась дочь Мария. Также в их дружной семье подрастает два сына – 8-летний Роман и 6-летний Марк.

При этом артисты активно продолжают свою творческую деятельность. Как им это удается, решила выяснить Василиса Фролова, которая пригласила пару в свое YouTube-шоу «Не только о детях».

В душевном интервью с Василисой Alyosha и Тарас признались, что трое детей – это не только большая ответственность, но и огромный жизненный опыт.

Alyosha, Василиса Фролова и Тарас Тополя / пресс-служба

Справляться с двумя сыновьями и дочкой звездной паре порой непросто, но им помогают бабушки и дедушки. Не обходится и без услуг профессиональных нянь.

Бабусі та дідусі нас дуже рятують. Вони водять хлопчиків на секції. Наприклад, плавання. Проводять із дітьми час, коли нам потрібно відлучитися на гастролі чи побути в компанії один одного, - рассказывает Тарас.

К поиску няни супруги подходят с большой ответственностью. Выбирают они их на профильном сайте. Первый этап отбора проводит Тарас, но финальное слово за Alyosha.

Перед тим, як стати мамою, я надивилася дуже багато відео, якими можуть бути няні. Від побаченого в мене навіть волосся дибки стало. І я така: «Няні – ні-ні... Вони взагалі неадекватні всі. Вони не витримають. Це ж не їх дитина. Якщо в них накопичується якась нетерплячка, то вони можуть з дитиною зробити щось, - рассказывает Alyosha. - Тому головним критерієм при виборі няні для наших дітей була витримка. Оцей стабілізатор, який включається у людини у потрібний момент. І от коли ми дізналися, що наша нинішня няня працювала вчителькою початкових класів, то всі страхи та сумніви відпали самі собою.

Певица Alyosha / пресс-служба

Смотрите новый выпуск авторского YouTube-шоу Василисы Фроловой «Не только о детях» с Alyosha и Тарасом Тополей в главных ролях и узнайте: Как воспитывать троих детей и не превратиться в зомби? Из-за чего в звездной семье возникают ссоры? Почему пара решила рожать первенца в Америке? Планируют ли звезды четвертого ребенка?

Напомним,