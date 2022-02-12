Alyosha и Тарас Тополя рассказали Василисе Фроловой о главном критерии при выборе няни для ребенка
Самая подражаемая семейная пара украинского шоу-бизнеса Alyosha и Тарас Тополя стали героями нового выпуска YouTube-шоу Василисы Фроловой «Не только о детях».
В 2021 году Alyosha и Тарас стали многодетными родителями. У пары родилась дочь Мария. Также в их дружной семье подрастает два сына – 8-летний Роман и 6-летний Марк.
При этом артисты активно продолжают свою творческую деятельность. Как им это удается, решила выяснить Василиса Фролова, которая пригласила пару в свое YouTube-шоу «Не только о детях».
В душевном интервью с Василисой Alyosha и Тарас признались, что трое детей – это не только большая ответственность, но и огромный жизненный опыт.
Справляться с двумя сыновьями и дочкой звездной паре порой непросто, но им помогают бабушки и дедушки. Не обходится и без услуг профессиональных нянь.
Бабусі та дідусі нас дуже рятують. Вони водять хлопчиків на секції. Наприклад, плавання. Проводять із дітьми час, коли нам потрібно відлучитися на гастролі чи побути в компанії один одного, - рассказывает Тарас.
Перед тим, як стати мамою, я надивилася дуже багато відео, якими можуть бути няні. Від побаченого в мене навіть волосся дибки стало. І я така: «Няні – ні-ні... Вони взагалі неадекватні всі. Вони не витримають. Це ж не їх дитина. Якщо в них накопичується якась нетерплячка, то вони можуть з дитиною зробити щось, - рассказывает Alyosha. - Тому головним критерієм при виборі няні для наших дітей була витримка. Оцей стабілізатор, який включається у людини у потрібний момент. І от коли ми дізналися, що наша нинішня няня працювала вчителькою початкових класів, то всі страхи та сумніви відпали самі собою.
Напомним,