Жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина удивила неожиданным поступком спустя месяц после родов - фото
Победитель шоу «Голос країни» Роман Сасанчин вместе со своей женой Иванкой не перестают удивлять публику своими поступками.
Ежедневно на своих страницах в Инстаграм Роман и Иванка показывают поклонникам свою жизнь, а также рассказывает о планах и заветных желаниях.
Однако фолловеры пары были не готовы к тому поступку, который Иванка совершила спустя месяц после родов. Девушка решилась сделать большую татуировку на руке.
Также супруга Сасанчина продемонстрировала другое тату на запястье. В этот раз это было изображение Минервы Маус.
Позже Иванка сообщила, что подобные татуировки сделал и Роман. У них парное тату.
Напомним,