Жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина удивила неожиданным поступком спустя месяц после родов - фото

12 февраля 2022 14:00 Туренко Андрей
Жена победителя
Роман Сасанчин с женой Иванкой и дочкой
instagram.com/sasanchyn_family

Победитель шоу «Голос країни» Роман Сасанчин вместе со своей женой Иванкой не перестают удивлять публику своими поступками.

Читайте такжеМодель рlus-size Эшли Грэм впервые показала своих двойняшек и рассекретила их имена
Чуть больше месяца назад жизнь певца Романа Сасанчина и его жены Иванны кардинально изменилась. 30 декабря пара впервые стала родителями. У них родилась дочь Элизабет.

Роман Сасанчин с женой и дочкой / instagram.com/sasanchyn_family

Ежедневно на своих страницах в Инстаграм Роман и Иванка показывают поклонникам свою жизнь, а также рассказывает о планах и заветных желаниях.

Однако фолловеры пары были не готовы к тому поступку, который Иванка совершила спустя месяц после родов. Девушка решилась сделать большую татуировку на руке.

Читайте такжеВладимир Шумко пришел без штанов на свидание к Michelle Andrade
Весь процесс работы тату-мастера молодая мама демонстрировала в своем блоге. В кадре фолловеры смогли увидеть, что это изображение рук, пальцы которых скрещены между собой. 

Татуировка Романа Сасанчина / instagram.com/sasanchyn_family

Также супруга Сасанчина продемонстрировала другое тату на запястье. В этот раз это было изображение Минервы Маус.

Татуировка Романа Сасанчина / instagram.com/sasanchyn_family

Позже Иванка сообщила, что подобные татуировки сделал и Роман. У них парное тату.

Татуировки Романа и Иванки / instagram.com/annavi_i

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Голос країни социальные сети Роман Сасанчин новости Инстаграм татуировки звезд

Материалы по теме

Голос країни-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)
Телешоу

Голос країни-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)
Василиса Фролова узнала у Alyosha и Тараса Тополи, планируют ли они четвертого ребенка
Новости

Василиса Фролова узнала у Alyosha и Тараса Тополи, планируют ли они четвертого ребенка
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)
Семга в сливочном соусе с томатами Черри и шпинатом: рецепт на День влюбленных от Алисы Тункевич
Еда и рецепты

Семга в сливочном соусе с томатами Черри и шпинатом: рецепт на День влюбленных от Алисы ТункевичЭксклюзив

Популярное на сайте

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Папик: смотреть 15 серию онлайн

Папик: смотреть 15 серию онлайн
Папик: смотреть 14 серию онлайн

Папик: смотреть 14 серию онлайн
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Папик: смотреть 15 серию онлайн

Папик: смотреть 15 серию онлайн
Папик: смотреть 14 серию онлайн

Папик: смотреть 14 серию онлайн
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK