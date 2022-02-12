Жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина удивила неожиданным поступком спустя месяц после родов - фото

Роман Сасанчин с женой Иванкой и дочкой

Победитель шоу «Голос країни» Роман Сасанчин вместе со своей женой Иванкой не перестают удивлять публику своими поступками.

Чуть больше месяца назад жизнь певца Романа Сасанчина и его жены Иванны кардинально изменилась. 30 декабря пара впервые стала родителями. У них родилась дочь Элизабет.

Роман Сасанчин с женой и дочкой / instagram.com/sasanchyn_family

Ежедневно на своих страницах в Инстаграм Роман и Иванка показывают поклонникам свою жизнь, а также рассказывает о планах и заветных желаниях.

Однако фолловеры пары были не готовы к тому поступку, который Иванка совершила спустя месяц после родов. Девушка решилась сделать большую татуировку на руке.

Весь процесс работы тату-мастера молодая мама демонстрировала в своем блоге. В кадре фолловеры смогли увидеть, что это изображение рук, пальцы которых скрещены между собой.

Татуировка Романа Сасанчина / instagram.com/sasanchyn_family

Также супруга Сасанчина продемонстрировала другое тату на запястье. В этот раз это было изображение Минервы Маус.

Татуировка Романа Сасанчина / instagram.com/sasanchyn_family

Позже Иванка сообщила, что подобные татуировки сделал и Роман. У них парное тату.

Татуировки Романа и Иванки / instagram.com/annavi_i

Напомним,