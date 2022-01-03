Жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина рассказала о сложных родах и показала лицо дочки - фото

3 января 2022 01:20 Туренко Андрей
Жена победителя
Роман Сасанчин с женой
instagram.com/annavi_i

В преддверии Нового 2022 года в жизни Романа Сасанчина случилось приятное событие.

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29 декабря в семье победителя проекта «Голос країни» Романа Сасанчина случилось пополнение. Вместе со своей любимой женой Иванной они впервые стали родителями.

У супругов родилась крепкая и здоровая дочка, которую они решили назвать Элизабет. Сами роды прошли у Иванны довольно сложно. Деталями девушка поделилась в своем Инстаграм.

Роман Сасанчин с женой / instagram.com/annavi_i
Когда настало время родов, у Иванны начались сильные болевые схватки, которые она не могла терпеть. Чтобы не подвергать ребенка опасности врачи приняли решение делать девушке кесарево сечение.

Еще у меня открытия не было никакого. Было маловодие, а позже начало падать сердцебиение. Были очень сильные скачки, и это повторялось не один раз. И чтобы не травмировать ребенка, решили сделать кесарево, - рассказывает Иванна.

Роман Сасанчин с женой, дочкой и доктором / instagram.com/perinatal_center_ternopil
Супруга Романа Сасанчина призналась, что была абсолютно спокойна, ведь ее окружали профессиональные медики, которые постарались «сделать все идеально».

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Не стала Иванна скрывать от публики и лицо своей доченьки. В Инстаграм-сториз она опубликовала милое видео, на котором Роман кормит Элизабет из бутылочки.

Роман Сасанчин с дочкой / instagram.com/annavi_i
Напомним, 

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