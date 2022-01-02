Дакота Джонсон впервые рассказала о романе с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу
Актриса Дакота Джонсон приоткрыла занавес своей личной жизни.
Сейчас же звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» счастлива в отношениях с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу - солистом группы Coldplay Крисом Мартином.
Встречаться с Крисом Дакота начала в 2017 году, но все это время пара не рассказывала о своих отношениях и даже не выходила вместе на красные дорожки всевозможных премий.
Мы уже давно вместе и иногда ходим куда-нибудь, но мы оба так много работаем, что нам нравится проводить время дома, в уединении. Большая часть вечеринок проходит в моем доме, - признается актриса.
Удивительно, но Дакота находиться в хороших отношениях с бывшей супругой Мартина. Более того, Гвинет Пэлтроу удалось помирить пару, когда они на время расставались.