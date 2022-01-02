Дакота Джонсон впервые рассказала о романе с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу

2 января 2021 02:20 Туренко Андрей
Дакота Джонсон впервые рассказала о романе с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу
Актриса Дакота Джонсон
Fotobank / GettyImages

Актриса Дакота Джонсон приоткрыла занавес своей личной жизни.

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За плечами у Дакоты Джонсон несколько романов с известными актерами музыкантами. Среди бойфрендов актрисы оказался актер Джордан Мастерсон, а также музыкант и модель Мэттью Хит.

Сейчас же звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» счастлива в отношениях с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу - солистом группы Coldplay Крисом Мартином.

Встречаться с Крисом Дакота начала в 2017 году, но все это время пара не рассказывала о своих отношениях и даже не выходила вместе на красные дорожки всевозможных премий.

Актриса Дакота Джонсон / instagram.com/britishvogue
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Впервые рассказать об отношениях с Мартином Джонсон решилась в интервью журналу Elle. Звезда заявила, что из-за публичности их работы они оба очень любят уединение.

Мы уже давно вместе и иногда ходим куда-нибудь, но мы оба так много работаем, что нам нравится проводить время дома, в уединении. Большая часть вечеринок проходит в моем доме, - признается актриса.

Удивительно, но Дакота находиться в хороших отношениях с бывшей супругой Мартина. Более того, Гвинет Пэлтроу удалось помирить пару, когда они  на время расставались. 

Музыкант Крис Мартин / instagram.com/chrismartinfeed
Напомним, 

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