Дакота Джонсон впервые рассказала о романе с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу

Актриса Дакота Джонсон приоткрыла занавес своей личной жизни.

За плечами у Дакоты Джонсон несколько романов с известными актерами музыкантами. Среди бойфрендов актрисы оказался актер Джордан Мастерсон, а также музыкант и модель Мэттью Хит.

Сейчас же звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» счастлива в отношениях с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу - солистом группы Coldplay Крисом Мартином.

Встречаться с Крисом Дакота начала в 2017 году, но все это время пара не рассказывала о своих отношениях и даже не выходила вместе на красные дорожки всевозможных премий.

Актриса Дакота Джонсон / instagram.com/britishvogue

Впервые рассказать об отношениях с Мартином Джонсон решилась в интервью журналу Elle. Звезда заявила, что из-за публичности их работы они оба очень любят уединение.

Мы уже давно вместе и иногда ходим куда-нибудь, но мы оба так много работаем, что нам нравится проводить время дома, в уединении. Большая часть вечеринок проходит в моем доме, - признается актриса.

Удивительно, но Дакота находиться в хороших отношениях с бывшей супругой Мартина. Более того, Гвинет Пэлтроу удалось помирить пару, когда они на время расставались.

Музыкант Крис Мартин / instagram.com/chrismartinfeed

Напомним,