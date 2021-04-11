Дакота Джонсон рассказала, что украла со съемок эротической картины "50 оттенков серого"

11 апреля 2021 13:00 Катерина Даниленко
Дакота Джонсон рассказала, что украла со съемок эротической картины
Актриса Дакота Джонсон
социальная сеть Instagram

Звезда нашумевшей картины "50 оттенков серого" Дакота Джонсон в восторге от сексуальных образов, которые ей подбирали киношники для эротических сцен.

Читайте такжеАлена Мозговая хочет привлечь Alyona Alyona к уголовной ответственности за обнаженное фото с флагом Украины
31-летняя знаменитость призналась, что именно благодаря съемкам в этом фильме у нее появилось много хорошего нижнего белья.

Я украла много белья тогда ‒ очень уж оно удобное,
‒ откровенничала Джонсон в новом интервью.

Актриса Дакота Джонсон / социальная сеть Instagram

Девушка также забрала себе плетку, которая фигурировала в постельных сценах. Для личного использования такая вещь ей не нужна, но она захотела себе ее оставить в качестве сувенира. Теперь она «пылится в гараже».

Читайте такжеНе могут друг друга простить: Дмитрий Ступка рассказал о взаимоотношениях супруги с его мамой
К слову, в 2020-м Дакота запустила свою линейку товаров для взрослых под маркой Maude, чем заговорила о важности сексуального здоровья в жизни современного человека.

Индустрия сексуального здоровья уже сто лет принадлежит одним и тем же компаниям, и их подход устарел. Для меня забота о сексуальном здоровье по значимости не уступает заботе о теле. Секс ‒ это особенный процесс, к нему нужно относиться соответственно,
‒ рассказывала актриса.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд 50 оттенков серого социальные сети Дакота Джонсон фото новости

Материалы по теме

51-летняя Кэтрин Зета-Джонс призналась, на какие жертвы шла ради идеального тела
Новости

51-летняя Кэтрин Зета-Джонс призналась, на какие жертвы шла ради идеального тела
Гороскоп на 12 апреля 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 12 апреля 2021 для всех знаков Зодиака
Актриса Екатерина Кузнецова выходит во второй раз замуж
Новости

Актриса Екатерина Кузнецова выходит во второй раз замуж
МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021
Новости

МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK