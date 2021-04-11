Дакота Джонсон рассказала, что украла со съемок эротической картины "50 оттенков серого"

Звезда нашумевшей картины "50 оттенков серого" Дакота Джонсон в восторге от сексуальных образов, которые ей подбирали киношники для эротических сцен.

31-летняя знаменитость призналась, что именно благодаря съемкам в этом фильме у нее появилось много хорошего нижнего белья.

Я украла много белья тогда ‒ очень уж оно удобное,

‒ откровенничала Джонсон в новом интервью.

Актриса Дакота Джонсон / социальная сеть Instagram

Девушка также забрала себе плетку, которая фигурировала в постельных сценах. Для личного использования такая вещь ей не нужна, но она захотела себе ее оставить в качестве сувенира. Теперь она «пылится в гараже».

К слову, в 2020-м Дакота запустила свою линейку товаров для взрослых под маркой Maude, чем заговорила о важности сексуального здоровья в жизни современного человека.

Индустрия сексуального здоровья уже сто лет принадлежит одним и тем же компаниям, и их подход устарел. Для меня забота о сексуальном здоровье по значимости не уступает заботе о теле. Секс ‒ это особенный процесс, к нему нужно относиться соответственно,

‒ рассказывала актриса.

Напомним,