Дмитрий Ступка рассказал о взаимоотношениях супруги с его мамой: Не могут друг друга простить
Актер Дмитрий Ступка признался, что за 5 лет брака его жена так и не смогла найти общий язык с его мамой.
В новом интервью актер рассказал, что против их отношений с Логуновой была его мама. Родственники Ступки также не поддерживали его выбор.
Говорят, куда ты лезешь, на ком ты женишься. Ты ее не знаешь, зачем оно тебе надо,‒ откровенничает мужчина.
Дмитрий также добавил, что и сейчас, после стольких лет, Полина со свекровью не ладит. А все это из-за конфликта, который случился еще в начале их знакомства. Обе женщины очень гордые, поэтому не идут на примирение.
С мамой они как-то очень давно не поладили. Они два скорпиона и не могут друг с другом найти общий язык. Кто-то что-то когда-то кому-то сказал, кто-то очень сильно гордый. Не могут друг друга простить,‒ заявил актер.
Напомним,
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