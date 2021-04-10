Дмитрий Ступка рассказал о взаимоотношениях супруги с его мамой: Не могут друг друга простить

10 апреля 2021 17:00 Катерина Даниленко
Дмитрий Ступка рассказал о взаимоотношениях супруги с его мамой: Не могут друг друга простить
Актер Дмитрий Ступка
социальная сеть Instagram

Актер Дмитрий Ступка признался, что за 5 лет брака его жена так и не смогла найти общий язык с его мамой.

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В последнее время супружеская чета Дмитрия Ступки и Полины Логуновой переживает не лучшие времена. Пара не скрывает, что часто ссорится, а недавно Полина даже поговаривала о разводе.

В новом интервью актер рассказал, что против их отношений с Логуновой была его мама. Родственники Ступки также не поддерживали его выбор.

Говорят, куда ты лезешь, на ком ты женишься. Ты ее не знаешь, зачем оно тебе надо,
‒ откровенничает мужчина.

Дмитрий Ступка с женой / социальная сеть Instagram

Дмитрий также добавил, что и сейчас, после стольких лет, Полина со свекровью не ладит. А все это из-за конфликта, который случился еще в начале их знакомства. Обе женщины очень гордые, поэтому не идут на примирение.

С мамой они как-то очень давно не поладили. Они два скорпиона и не могут друг с другом найти общий язык. Кто-то что-то когда-то кому-то сказал, кто-то очень сильно гордый. Не могут друг друга простить,
‒ заявил актер.

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Дмитрий все же надеется, что женщины забудут все обиды и помирятся, ведь жизнь одна и так коротка.

Напомним,

Дмитрий Ступка с мамой / социальная сеть Instagram
 

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