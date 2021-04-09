Холостяк-11: Андрей Рыбак рассказал, кто можем стать победительницей шоу

«Холостяк» вот уже который год остается самым рейтинговым шоу на украинском телевидении.

Не стал исключением и 11 сезон проекта «Холостяк» на канале СТБ, в рамках которого свою вторую половинку стремится встретить бизнесмен Михаил Заливако.

При этом за развитием событий в проекте следят не только простые украинцы, но и знаменитости, а также экс-участники проекта «Холостячка». Один из них Андрей Рыбак.

Именно радиоведущий стал гостем прямого эфира ведущего Григория Решетника, который он проводил на официальной странице проекта «Холостяк-11» в Инстаграм.

instagram.com/rybak_sydney

Во время интервью Андрей поделился своим мнением о дружбе участников, а также назвал имя своей фаворитки. В финале проекта ведущий хотел бы видеть Джессику.

Мне нравится человек по имени Джессика. И хочу, чтобы девушка с таким необычным именем была в финале! – говорит Рыбак. – Вообще девушек очень много, и каждая потихоньку проявляется.

Напомним,