Холостяк-11: Андрей Рыбак рассказал, кто можем стать победительницей шоу
«Холостяк» вот уже который год остается самым рейтинговым шоу на украинском телевидении.
При этом за развитием событий в проекте следят не только простые украинцы, но и знаменитости, а также экс-участники проекта «Холостячка». Один из них Андрей Рыбак.
Именно радиоведущий стал гостем прямого эфира ведущего Григория Решетника, который он проводил на официальной странице проекта «Холостяк-11» в Инстаграм.
Мне нравится человек по имени Джессика. И хочу, чтобы девушка с таким необычным именем была в финале! – говорит Рыбак. – Вообще девушек очень много, и каждая потихоньку проявляется.
Напомним,