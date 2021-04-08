Артем Позняк: Вне экрана – в игровой комнате, среди шариков, домиков Барби
На экране Артем Позняк дерзкий и отчаянный, а дома – прекрасный папа и семьянин.
В образе оперативника Гордиенко, который готов идти под пули и рисковать ради любимой работы, Позняк как никто органичен. Но сам актер отмечает, что несмотря на насыщенный график съемок и преданность профессии, в отличие от своего персонажа он всегда находит время на близких.
Брутальный Артем Позняк вне экрана – в игровой комнате, среди шариков, домиков Барби, детских лабиринтов и прочих игрушек, – рассказывает Позняк. – Вы же не думаете, что я наблюдаю со стороны, пока ребенок играет в лабиринте? Мы – команда, поэтому и с горки съезжаем, и дурачимся вместе.
Кроме того, Позняк признается, что с удовольствием помогает по хозяйству супруге Александре Гончаровой, которая, к слову, также работает в киноиндустрии.
Мы не разделяем обязанности по дому, абсолютно не акцентируем на этом внимания. Это неважно. Кто первый пришел, тот и сделал что-то по дому – поубирал, приготовил ужин.
Коронное блюдо Позняка – борщ, который актер готовит по своему рецепту.
Я готовлю очень вкусный, ароматный борщ, – хвастается Позняк. – Самый главный ингредиент – старое сало. Ни молодое, ни генеральское, ни с прожилками. Именно старое, оно невероятно ароматное и потрясающе раскрывается во время готовки! Старшее поколение, я думаю, поймет, о чем я говорю.
Напомним,