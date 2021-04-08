Артем Позняк: Вне экрана – в игровой комнате, среди шариков, домиков Барби

Эксклюзив 8 апреля 2021 23:00 Юлия Туренко
Артем Позняк: Вне экрана – в игровой комнате, среди шариков, домиков Барби
Актер Артем Позняк
пресс-служба

На экране Артем Позняк дерзкий и отчаянный, а дома – прекрасный папа и семьянин.

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Главный актер сериала «Ментовские войны. Харьков-3», финальные серии которого вышли на канале 2+2, Артем Позняк признается, что во многом не похож на своего героя – подполковника Андрея Гордиенко.

В образе оперативника Гордиенко, который готов идти под пули и рисковать ради любимой работы, Позняк как никто органичен. Но сам актер отмечает, что несмотря на насыщенный график съемок и преданность профессии, в отличие от своего персонажа он всегда находит время на близких.

Брутальный Артем Позняк вне экрана – в игровой комнате, среди шариков, домиков Барби, детских лабиринтов и прочих игрушек, – рассказывает Позняк. – Вы же не думаете, что я наблюдаю со стороны, пока ребенок играет в лабиринте? Мы – команда, поэтому и с горки съезжаем, и дурачимся вместе.

Артем Позняк с дочерью Женей / пресс-служба

Кроме того, Позняк признается, что с удовольствием помогает по хозяйству супруге Александре Гончаровой, которая, к слову, также работает в киноиндустрии.

Мы не разделяем обязанности по дому, абсолютно не акцентируем на этом внимания. Это неважно. Кто первый пришел, тот и сделал что-то по дому – поубирал, приготовил ужин.

Артем Позняк с женой / пресс-служба

Коронное блюдо Позняка – борщ, который актер готовит по своему рецепту.

Я готовлю очень вкусный, ароматный борщ, – хвастается Позняк. – Самый главный ингредиент – старое сало. Ни молодое, ни генеральское, ни с прожилками. Именно старое, оно невероятно ароматное и потрясающе раскрывается во время готовки! Старшее поколение, я думаю, поймет, о чем я говорю.

Артем Позняк с семьей / пресс-служба

Напомним,

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