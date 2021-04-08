Alyona Alyona прикрыла обнаженное тело украинским флагом: в Сети скандал
8 апреля 2021 17:06
Alyona Alyona
социальная сеть Facebook
Alyona Alyona, любительница эпатировать публику, в очередной раз заставила о себе заговорить.
Alyona Alyona опубликовала соответствующее фото. В кадре артистка позирует полностью обнаженной, прикрывая флагом свои интимные места.
Когда начинают измерять объемы патриотизма – я слышу шум. А как вы считаете, что делает украинца патриотом? – спросила у подписчиков Alyona Alyona.
В комментариях начался настоящий скандал. Многим фолловерам эта съемка не понравилась:
"Фото патріотизму нікому не додають, скоріше це ображає гідність народу", "Жах!", "Однозначно не накутування державного символу на оголене тіло...", "Вже занадто!" "Яка зневага стягу... Розчарована", "Прикрыть свой срам флагом?????? О каком патриотизме разговор!!!! Стыдно за таких как вы!!!!", "Патриоты - это не голяком с флагом. Какой срам."
Однако были и такие, кому фото понравилось и они выступили в защиту исполнительницы:
Не вигадуйте "осквернення" там де його немає. Способами наруги можуть бути знищення чи пошкодження прапора (герба) шляхом його спалення, ламання, розмальовування, нанесення на прапор образливих написів, зле шаржування герба чи гімну.