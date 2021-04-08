Alyona Alyona прикрыла обнаженное тело украинским флагом: в Сети скандал

8 апреля 2021 17:06 Юлия Туренко
Alyona Alyona прикрыла обнаженное тело украинским флагом: в Сети скандал
Alyona Alyona
социальная сеть Facebook

Alyona Alyona, любительница эпатировать публику, в очередной раз заставила о себе заговорить.

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Рэп-исполнительница повторила образ американской певицы и актрисы Лиззо. На своей странице в Инстаграм Alyona Alyona опубликовала соответствующее фото. В кадре артистка позирует полностью обнаженной, прикрывая флагом свои интимные места.

Когда начинают измерять объемы патриотизма – я слышу шум. А как вы считаете, что делает украинца патриотом? – спросила у подписчиков Alyona Alyona.

В комментариях начался настоящий скандал. Многим фолловерам эта съемка не понравилась:

"Фото патріотизму нікому не додають, скоріше це ображає гідність народу", "Жах!", "Однозначно не накутування державного символу на оголене тіло...", "Вже занадто!" "Яка зневага стягу... Розчарована", "Прикрыть свой срам флагом?????? О каком патриотизме разговор!!!! Стыдно за таких как вы!!!!", "Патриоты - это не голяком с флагом. Какой срам."

Однако были и такие, кому фото понравилось и они выступили в защиту исполнительницы:

Не вигадуйте "осквернення" там де його немає. Способами наруги можуть бути знищення чи пошкодження прапора (герба) шляхом його спалення, ламання, розмальовування, нанесення на прапор образливих написів, зле шаржування герба чи гімну.

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