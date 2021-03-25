Alyona Alyona заболела коронавирусом: как себя чувствует звезда

25 марта 2021 14:10 Юлия Туренко
Alyona Alyona заболела коронавирусом: как себя чувствует звезда
Певица Alyona Alyona
instagram.com/alyona.alyona.official

Список знаменитостей, которые заболели коронарвиусом, продолжает расти.

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В начале недели своих поклонников расстроила Ксения Мишина, а сегодня о своем диагнозе сообщила еще и украинская певица. Речь идет об Alyona Alyona. 

О заражении коронавирусом 29-летняя рэп-исполнительница рассказала в прямом эфире программы «Сніданок з 1+1». При этом о диагнозе она узнала случайно.

Изначально Alyona Alyona списывала свое недомогание на хронический гайморит. Сделать тест она решилась лишь на седьмой день болезни. Он оказался положительным.

Певица Alyona Alyona / instagram.com/alyona.alyona.official
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Детально певица описала свои симптомы. К счастью, болезнь проходит у нее в легкой форме. На пятый дней у  Alyona Alyona пропал вкус и обоняние.

Все такое тотальное течение болезни у меня началось на 10 день, - рассказывает артистка. - Где-то так. У меня сначала исчезло обоняние, потом у меня нашли 15% воспаление легких. Все как-то на потом.

Напомним, 

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