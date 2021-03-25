Alyona Alyona заболела коронавирусом: как себя чувствует звезда
Список знаменитостей, которые заболели коронарвиусом, продолжает расти.
О заражении коронавирусом 29-летняя рэп-исполнительница рассказала в прямом эфире программы «Сніданок з 1+1». При этом о диагнозе она узнала случайно.
Изначально Alyona Alyona списывала свое недомогание на хронический гайморит. Сделать тест она решилась лишь на седьмой день болезни. Он оказался положительным.
Все такое тотальное течение болезни у меня началось на 10 день, - рассказывает артистка. - Где-то так. У меня сначала исчезло обоняние, потом у меня нашли 15% воспаление легких. Все как-то на потом.
Напомним,