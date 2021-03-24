Анна Седокова решила сменить фамилию и начала поститься

24 марта 2021 12:55 Юлия Туренко
Анна Седокова решила сменить фамилию и начала поститься
Янис Тимма и Анна Седокова
instagram.com/annasedokova

Осенью 2020 года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимма.

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В семье артистки царит полная идиллия. Супруг Анны Седоковой очень любит детей певицы, став для них настоящим другом. Также спортсмен не забывает и о своем родном сыне.

После волны хейта Анна стала меньше в соцсетях делиться подробностями из своей личной жизни. Но на днях, став гостьей радиоэфира, 38-летняя звезда рассказала, что грядут перемены, а некоторые – уже произошли.

Янис Тимма и Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Так, Седокова намерена взять фамилию мужа уже в этом году. Артистка не скрывает, что это очень кропотливый процесс. Ведь придется менять все документы, и заграничные в том числе. 

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Трудности Анну не пугают. Певица отмечает, что смена фамилии сделает ее и Яниса единым целым.

В своем интервью Анна рассказала, что благодаря мужу полюбила баскетбол. Также в ее жизни стала присутствовать физическая активность.

Кроме того, звезда впервые поститься. И этот момент очень важен для нее.

Я впервые в своей жизни захожу на пост. Это просто удивительно, что в этот момент в жизни с тобой происходит. Это такое чувство! Идет абсолютное обновление. Я всех вдохновляю поститься и верить в то, что обязательно все будет хорошо! – сказала певица.

Янис Тимма и Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Напомним,

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