Анна Седокова решила сменить фамилию и начала поститься

Осенью 2020 года Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимма.

В семье артистки царит полная идиллия. Супруг Анны Седоковой очень любит детей певицы, став для них настоящим другом. Также спортсмен не забывает и о своем родном сыне.

После волны хейта Анна стала меньше в соцсетях делиться подробностями из своей личной жизни. Но на днях, став гостьей радиоэфира, 38-летняя звезда рассказала, что грядут перемены, а некоторые – уже произошли.

Янис Тимма и Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Так, Седокова намерена взять фамилию мужа уже в этом году. Артистка не скрывает, что это очень кропотливый процесс. Ведь придется менять все документы, и заграничные в том числе.

Трудности Анну не пугают. Певица отмечает, что смена фамилии сделает ее и Яниса единым целым.

В своем интервью Анна рассказала, что благодаря мужу полюбила баскетбол. Также в ее жизни стала присутствовать физическая активность.

Кроме того, звезда впервые поститься. И этот момент очень важен для нее.

Я впервые в своей жизни захожу на пост. Это просто удивительно, что в этот момент в жизни с тобой происходит. Это такое чувство! Идет абсолютное обновление. Я всех вдохновляю поститься и верить в то, что обязательно все будет хорошо! – сказала певица.

Янис Тимма и Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Напомним,