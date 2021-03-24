Алина Гросу сменила имидж: брюнетка с каре – фото
Алина Гросу решила поэкспериментировать со своим имиджем.
Результатами своего преображения она поделилась с армией поклонников. Также звезда поинтересовалась их мнением на счет своего нового образа. Из одежды Гросу выбрала total black look. Лишь красный маникюр и помада добавляли красок в образ артистки.
Захотелось добавить немного Франции в стиль. Как вам такой образ? – спросила Гросу.
Подписчики Алины в комментариях выразили свое мнение относительно такой смены имиджа. Большинство из них отметили, что все же быть блондинкой Гросу – красивее. А черный цвет ее старит.
"В который раз убеждаюсь, что темные волосы вам не идут", "Блонд краще в мільон разів", "Вам не идет эта прическа", "Чёрный вам вообще не идет (старит)...", "Блондинкой - круто", Верніть блондинку!", "Черный не идёт. А в целом красотка".
Напомним,