Алина Гросу сменила имидж: брюнетка с каре – фото

24 марта 2021 11:10 Юлия Туренко
Алина Гросу сменила имидж: брюнетка с каре – фото
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу решила поэкспериментировать со своим имиджем.

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На своей странице в Инстаграм 25-летняя артистка опубликовала серию фотографий, где она запечатлена в совершенно новом для себя образе. Алина Гросу кардинально сменила имидж. Из блондинки с длинными волосами она стала брюнеткой с каре.

Результатами своего преображения она поделилась с армией поклонников. Также звезда поинтересовалась их мнением на счет своего нового образа. Из одежды Гросу выбрала total black look. Лишь красный маникюр и помада добавляли красок в образ артистки.

Захотелось добавить немного Франции в стиль. Как вам такой образ? – спросила Гросу.

Алина Гросу стала брюнеткой / instagram.com/alina_grosu

Подписчики Алины в комментариях выразили свое мнение относительно такой смены имиджа. Большинство из них отметили, что все же быть блондинкой Гросу – красивее. А черный цвет ее старит.

"В который раз убеждаюсь, что темные волосы вам не идут", "Блонд краще в мільон разів", "Вам не идет эта прическа", "Чёрный вам вообще не идет (старит)...", "Блондинкой - круто", Верніть блондинку!", "Черный не идёт. А в целом красотка".

Алина Гросу сменила имидж / instagram.com/alina_grosu

Напомним,

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