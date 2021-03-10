МАСКА: Алина Гросу прокомментировала слухи о беременности, а Настя Каменских – о своих детях
В минувшую субботу на канале «Украина» отгремел седьмой выпуск гипершоу «МАСКА», в котором раскрыли сразу две маски.
На сцене грандиозного шоу «МАСКА» его ведущий Владимир Остапчук заявил, что одна из участниц проекта находится в положении. Все подозрения пали на романтическую Розу, еще и Олег Винник подлил масла в огонь, вспомнив интересную историю.
Когда-то мне говорили, что от моего поцелуя в живот девушки беременеют. Я думал, что шутят. Поэтому друзья мои, это непорочное зачатие, это поцелуй мой, – заявил любимец публики Олег Винник.
Его коллега NK | Настя Каменских внимательно слушала рассказ артиста, после чего и сама решилась на откровенное признание.
А вы думаете, почему мне всегда говорят, что я беременна? Я уже родила 45 детей. Потому что я сижу во всяких разных шоу с Олежкой и прячу тех детей! – пошутила в гипершоу «МАСКА» NK | Настя Каменских.
Так какая же из звездных участниц гипершоу действительно беременна? Смотрите новые выпуски самого загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,