Холостячка: Андрей Рыбак вспомнил, какие глупости совершал ради любви

10 марта 2021 02:00 Юлия Крутиева
Холостячка: Андрей Рыбак вспомнил, какие глупости совершал ради любви
Ведущий Андрей Рыбак
пресс-служба канала СТБ

Один из самых ярких и противоречивых участников романтического реалити «Холостячка» на СТБ, комик, ведущий Андрей Рыбак честно ответил на вопросы журналистов проекта «Невероятная правда о звездах».

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Ведущий Андрей Рыбак рассказал, был ли секс в романтическом реалити, прокомментировал отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта. Кроме того, Рыбак признался, был ли у него роман с певицей Олей Поляковой, а также вспомнил, какие глупости совершал ради любви.

О сексе на проекте «Холостячка»

Если мы говорим об участниках и главной героине, то, насколько мне известно, секса не было.

Об отношениях с Алиной

В комментариях часто пишут, что отношения Андрея с Алиной начались еще до проекта. Более того, подписчики в сети обсуждают, что именно эта девушка отправила Рыбака на «Холостячку» ради пиара. Однако Андрей отрицает эти сплетни.

Вместе мы 4 месяца. Алина не была моей девушкой до проекта. У нас с ней возникли взаимоотношения, симпатия, чувства, но отношений не было. Она не могла меня «отправлять» на проект, потому что сама узнала об этом за небольшой промежуток времени.

Ведущий Андрей Рыбак с Алиной / пресс-служба канала СТБ

О Ксении Мишиной и Александре Эллерте

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Что только не пишут: «Это вообще по сценарию», «на самом деле Эллерт – гей». Представьте, как нужно заморачиваться, чтобы съезжаться каждый день и снимать сториз в Instagram. Ксюша и Саша действительно живут вместе. Саша начал медитировать, перестал пить алкоголь и есть мясо.

О романе с Олей Поляковой

Это интересная история! Оля Полякова была тренером на «Лиге смеха». Мы с ней играли семейную сцену, и она говорит: «Обними меня». Прислоняет мои руки к своей попе. И я хватаю ее за ягодицы. Наверное, после этого и начались истории из разряда: «Все понятно. Оля падкая на молодых мальчиков». А недавно я снова участвовал в одном шоу, где была Оля Полякова. Ведущий объявил, что я участник «Холостячки», люди похлопали. После чего я говорю: «Ради этого я играл 5 лет в «Лиге смеха», чтобы меня знали по одному сезону «Холостячки». Все посмеялись, после чего ко мне поворачивается Оля Полякова и говорит: «Подожди, ты играл в «Лиге смеха»?». Я ей отвечаю: «Оля, ты чего? Мы с тобой год играли, в финале были». По итогу она вспомнила (улыбается). Вот так вот забывается любовь.

Ведущий Андрей Рыбак / пресс-служба канала СТБ

О мыслях броситься под машину из-за неразделенной любви

Читайте такжеХолостячка: Андрей Рыбак вспомнил, какие глупости совершал ради любви
Аж стыдно вспоминать это. Я пытался таким образом привлечь к себе внимание. Помню, звонил девушке, а она меня все сбрасывала. Сейчас мне хочется сказать тому Андрею: «Что ты делаешь?». И тут я пишу ей сообщение: «Если ты сейчас не возьмешь трубку, я брошусь под машину». Причем я не собирался этого делать! По итогу она поднимает трубку и говорит: «Что ты хочешь?». А я ей в ответ: «А что ты делаешь?» (смеется).

Напомним, 

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