Холостячка: Андрей Рыбак вспомнил, какие глупости совершал ради любви
Один из самых ярких и противоречивых участников романтического реалити «Холостячка» на СТБ, комик, ведущий Андрей Рыбак честно ответил на вопросы журналистов проекта «Невероятная правда о звездах».
О сексе на проекте «Холостячка»
Если мы говорим об участниках и главной героине, то, насколько мне известно, секса не было.
Об отношениях с Алиной
В комментариях часто пишут, что отношения Андрея с Алиной начались еще до проекта. Более того, подписчики в сети обсуждают, что именно эта девушка отправила Рыбака на «Холостячку» ради пиара. Однако Андрей отрицает эти сплетни.
Вместе мы 4 месяца. Алина не была моей девушкой до проекта. У нас с ней возникли взаимоотношения, симпатия, чувства, но отношений не было. Она не могла меня «отправлять» на проект, потому что сама узнала об этом за небольшой промежуток времени.
О Ксении Мишиной и Александре Эллерте
О романе с Олей Поляковой
Это интересная история! Оля Полякова была тренером на «Лиге смеха». Мы с ней играли семейную сцену, и она говорит: «Обними меня». Прислоняет мои руки к своей попе. И я хватаю ее за ягодицы. Наверное, после этого и начались истории из разряда: «Все понятно. Оля падкая на молодых мальчиков». А недавно я снова участвовал в одном шоу, где была Оля Полякова. Ведущий объявил, что я участник «Холостячки», люди похлопали. После чего я говорю: «Ради этого я играл 5 лет в «Лиге смеха», чтобы меня знали по одному сезону «Холостячки». Все посмеялись, после чего ко мне поворачивается Оля Полякова и говорит: «Подожди, ты играл в «Лиге смеха»?». Я ей отвечаю: «Оля, ты чего? Мы с тобой год играли, в финале были». По итогу она вспомнила (улыбается). Вот так вот забывается любовь.
О мыслях броситься под машину из-за неразделенной любви
Напомним,