Сын Григория Чапкиса показал, как проводит время с отцом после его лечения
Сын Григория Чапкиса Грег показал трогательные кадры с отцом.
Проведать отца в Украину также приехал сын Чапкиса – Грег. Мужчина уже длительное время живет и работает в Америке, но не проведать отца после лечения он просто не мог.
На своей странице в Инстаграм Грег публикует фотографии с прогулок по Киеву, а также показывает уникальные кадры, как он проводит время с отцом.
На днях Грег устроил папе просмотр своей хореографической постановки для рэпера Daddy Yankee на шоу Джимми Киммела. Судя по кадрам, к Григорию Николаевичу еще не вернулись силы.
Я так счастлив, что мой отец гордится мной. И я был свидетелем того, как он лично посмотрел нашу постановку, - подписал видео Чапкис-младший. - Господи, помоги ему выздороветь, чтобы он мог дальше смотреть за достижениями моей школы.
Напомним,