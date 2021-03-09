Сын Григория Чапкиса показал, как проводит время с отцом после его лечения

Сын Григория Чапкиса Грег показал трогательные кадры с отцом.

После длительного лечения в больнице Григорий Чапкис наконец-то вернулся в стены родной квартиры. Свое 91-летие легендарный хореограф смог встретить в кругу родных.

Проведать отца в Украину также приехал сын Чапкиса – Грег. Мужчина уже длительное время живет и работает в Америке, но не проведать отца после лечения он просто не мог.

На своей странице в Инстаграм Грег публикует фотографии с прогулок по Киеву, а также показывает уникальные кадры, как он проводит время с отцом.

На днях Грег устроил папе просмотр своей хореографической постановки для рэпера Daddy Yankee на шоу Джимми Киммела. Судя по кадрам, к Григорию Николаевичу еще не вернулись силы.

Хореограф Григорий Чапкис / instagram.com/gregchapkis

Легендарный хореограф проводит время в постели. Видя на фото катетер в руке, видимо ему еще прописаны капельницы. В комментариях к ролику Грег просит Бога помочь его отцу выздороветь.

Я так счастлив, что мой отец гордится мной. И я был свидетелем того, как он лично посмотрел нашу постановку, - подписал видео Чапкис-младший. - Господи, помоги ему выздороветь, чтобы он мог дальше смотреть за достижениями моей школы.

Напомним,