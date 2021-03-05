Сын Григория Чапкиса показал, как отец выглядит после длительного лечения в больнице
В конце 2020 года Григорий Чапкис всерьез взволновал своих поклонников.
Григорию Николаевичу сделали несколько тестов на коронавирус, но все они, к счастью, показали негативный результат. После обследования ему поставили диагноз – двустороннее воспаление легких.
Чапкису было сложно ходить и дышать. В больнице он провел более двух месяцев. Свой 91-й день рождения метр паркета встретил уже в домашней обстановке.
На днях к Григорию Николаевичу из Америки прилетел сын Грег. Все это время мужчина очень переживал за состояние отца и просил публику молиться за его здоровье.
Вчера в Инстаграм-сториз Грег опубликовал короткое видео, в котором показал, как сейчас выглядит легендарный украинский хореограф.
Напомним,