Сын Григория Чапкиса показал, как отец выглядит после длительного лечения в больнице

В конце 2020 года Григорий Чапкис всерьез взволновал своих поклонников.

В преддверии Нового года Григорий Чапкис почувствовал недомогание. Прибывшая к хореографу бригада скорой помощи тогда приняла решение о его экстренной госпитализации.

Григорию Николаевичу сделали несколько тестов на коронавирус, но все они, к счастью, показали негативный результат. После обследования ему поставили диагноз – двустороннее воспаление легких.

Чапкису было сложно ходить и дышать. В больнице он провел более двух месяцев. Свой 91-й день рождения метр паркета встретил уже в домашней обстановке.

На днях к Григорию Николаевичу из Америки прилетел сын Грег. Все это время мужчина очень переживал за состояние отца и просил публику молиться за его здоровье.

Вчера в Инстаграм-сториз Грег опубликовал короткое видео, в котором показал, как сейчас выглядит легендарный украинский хореограф.

Хореограф Григорий Чапкис / instagram.com/gregchapkis

Судя по опубликованному ролику, Григория Николаевича уже выписали из больницы. Он старается быть менее активным, поэтому проводит больше времени в постели.

Напомним,