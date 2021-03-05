МАСКА: появится новый участник и рассекретят сразу двух героев шоу

Гипершоу «МАСКА», новый эпизод которого выйдет 6 марта в 21:00 на канале «Украина», не перестает поражать громкими раскрытиями и сенсационными событиями.

В седьмом эпизоде проекта МАСКА зрители познакомятся с совершенно новым героем – фантастическим Махаоном, над костюмом которого работал дизайнер Назар Дидык.

Махаон – одна из самых красивых и крупных бабочек на планете, поэтому выбор пал на создание именно этого образа в проекте «МАСКА», – говорит создатель уникального героя Назар Дидык. – Хотелось передать в образе уникальность, грацию и изящество. Махаон – воплощение трансформации из гусеницы в невероятного красавца с возможности ползать к полету.

Костюм сочетает различные оттенки радуги и фактуры материалов: натуральную кожу, пластик, каучук, металлическую ткань и даже латексную пленку. Также в этом образе дизайнер использовал голограммное напыление и применил игру цветов. Головной убор Махаона пережил много трансформаций до появления конечного результата. Высота крыльев героя достигает 3 метров, а передвигается участник на 20-сантиметровой платформе.

Зрителям и звездным детективам только по одному выступлению придется угадать, какая суперзвезда спряталась в этом фантастическом образе, ведь Махаон – гость масштабного шоу «МАСКА».

Приветики, дорогие! Как приятно быть здесь – среди самых крутых селебрити-масок Украины, – начнет рассказ о себе невероятный Махаон. – Все знаменитости только и говорят об этом шоу и мечтают на нем побывать. Я – не исключение, ведь здесь соревнуются настоящие звезды, а я в этом вопросе действительно профи. Каждый, кто хоть раз держал в руках бабочку, знает – наша красота способна вдохновлять. Вот мое, например, творчество задавало тренды еще 20 лет назад, ведь именно после меня музыкальные клипы в Украине стали намного прогрессивнее и технологичнее.

На грандиозной сцене канала «Украина» Махаон исполнит песню «Нас бьют, мы летаем» Аллы Пугачевой. Звездные детективы будут гадать, кто спрятался в этом образе, ведь учитывая костюм, там кроется мужчина со стальным прессом, однако голос Махаона очень похож на женский. Удастся ли им отгадать личность этого героя? Узнаем уже в субботу, ведь Махаон снимет маску сразу после своего выступления.

Также в седьмом выпуске гипершоу «МАСКА» зрители увидят новые выступления участников группы А – яркого Солнца, романтического Дракона, трогательного Жабеня, соблазнительной Розы и эпатажного Сома. Чем будут удивлять герои на этот раз? И кого из них рассекретят зрители?

Смотрите новый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 6 марта, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,