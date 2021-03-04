Егор Гордеев примерил форму моряка и презентовал шоу на 1+1: Большому кораблю – большое плавание

4 марта 2021 19:40 Юлия Крутиева
Егор Гордеев примерил форму моряка и презентовал шоу на 1+1: Большому кораблю – большое плавание
Ведущие Сніданок з 1+1
пресс-служба

В субботу, 27 февраля, ведущий «Сніданок з «1+1» Егор Гордеев отметил свой день рождения. Ему исполнился 31 год.

Читайте такжеАктриса сериала "Незакрытая мишень" рассказала, как поддерживать себя, если устаешь и выбиваешься из сил
Три с половиной года Егор Гордеев ведет утреннее шоу и в прямом эфире делится хорошим настроением со зрителями программы «Сніданок з «1+1». У Егора большой опыт на ТВ – он работал с разными проектами, занимался разработка нового телеканала в Праге (Чехия), вел утренние выпуски ТСН. Телезвезда записал эксклюзивное интервью с мэром столицы города Рейкьявик Йоном Гнарром, побывал в студии знаменитого шоу Good Morning America и подарил вышиванку американской коллеге Робин Робертс. Вместе с командой Сніданка снял фильм о карантине #іншежиття о новой реальности из самоизоляции.

Егор разносторонняя личность – он окончил философский факультет, увлекается яхтингом, много путешествовал, читает книги и воспитывает лабрадора Джуманджи, кота Платона и к тому же –завидный холостяк.

Читайте такжеЛеся Никитюк рассказала, как чуть не осталась без ног
Коллеги подготовили ведущему два больших сюрприза ко дню рождения! Ведущие Валентина Хамайко и Александр Попов, а также гостья студии Сніданка – психолог Анна Кушнерук – с шариками и большим тортом поздравили Гордеева в прямом эфире Сніданок.Вихідний. В свой день рождения виновник торжества презентовал дневное шоу «Твій день». Теперь в жизни Егора начался новый серьезный этап – он стал продюсером нового шоу, которое будет выходить на 1+1. Ведущий не только отпраздновал свой день рождения вместе с телезрителями, а также поделился эксклюзивными подробностями о работе над новым дневным шоу.

Команда невероятная! Если не было бы этой команды, то я в принципе не решился бы на все это, - признался в эфире Егор. Будут люди в кадре, которых вы все прекрасно знаете, но в такой коммуникации вы их не видели никогда.

Правда, кто ведущие нового шоу, Егор держит в тайне.

Гордеев отметил, что во время шоу будут подниматься различные темы:

Нет барьеров. Мы взяли повод и начали о нем говорить.

А на вопрос Александра Попова «Ты стал продюсером. А как же Сніданок з 1+1? », Егор ответил, что и сам не знает – и дальше продолжает интригу.

Среди недели телезвезду ожидал еще один сюрприз. После эфира коллеги – Маричка Падалко и Неля Шовкопляс – пришли поздравить именинника с праздником и новым статусом продюсера и вручить ему подарки с морской тематикой – бретонку с эксклюзивной вышивкой возле сердца портретов всех ведущих Сніданка, забавные носки в полоску в тон и настоящей фуражкой моряка.

Читайте такжеМАСКА: Владимир Остапчук перевоплотится в известного злодея
Егор с юных лет увлекается яхтингом и, получив права на управление морским судном и успешно сдав экзамен в школе яхтинга, ходил в разные морские маршруты, в том числе, в Греции и за Критом. Детская мечта Егора Гордеева – быть капитаном морского судна. И вот наконец-то его мечта начала символически сбываться! Он, как продюсер и по совместительству капитан проекта «Твій день», выпускает свой большой корабль в большое плавание.

А еще на праздник к Егору заглянула маленькая телезвезда Евфросиния Мельник, сделав комплимент новому образу телеведущего: “Как настоящий капитан! Хочу совместное фото”.

Облако тегов

1+1 личная жизнь звезд социальные сети Егор Гордеев день рождения новости день рождения звезд Твій день

Материалы по теме

МАСКА: Владимир Остапчук перевоплотится в известного злодея
Новости

МАСКА: Владимир Остапчук перевоплотится в известного злодея
Леся Никитюк рассказала, как чуть не осталась без ног
Новости

Леся Никитюк рассказала, как чуть не осталась без ног
Однажды под Полтавой-12: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 04.03.2021)
Сериалы

Однажды под Полтавой-12: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 04.03.2021)
Мерьем Узерли похвасталась фигурой спустя два месяца после родов
Новости

Мерьем Узерли похвасталась фигурой спустя два месяца после родов

Популярное на сайте

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва
МАСКА: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 6 выпуске от 27.02.2021

Популярное видео

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
Голос країни-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2021)
Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.02.2021)

Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 28.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK