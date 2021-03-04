Егор Гордеев примерил форму моряка и презентовал шоу на 1+1: Большому кораблю – большое плавание

В субботу, 27 февраля, ведущий «Сніданок з «1+1» Егор Гордеев отметил свой день рождения. Ему исполнился 31 год.

Три с половиной года Егор Гордеев ведет утреннее шоу и в прямом эфире делится хорошим настроением со зрителями программы «Сніданок з «1+1». У Егора большой опыт на ТВ – он работал с разными проектами, занимался разработка нового телеканала в Праге (Чехия), вел утренние выпуски ТСН. Телезвезда записал эксклюзивное интервью с мэром столицы города Рейкьявик Йоном Гнарром, побывал в студии знаменитого шоу Good Morning America и подарил вышиванку американской коллеге Робин Робертс. Вместе с командой Сніданка снял фильм о карантине #іншежиття о новой реальности из самоизоляции.

Егор разносторонняя личность – он окончил философский факультет, увлекается яхтингом, много путешествовал, читает книги и воспитывает лабрадора Джуманджи, кота Платона и к тому же –завидный холостяк.

Коллеги подготовили ведущему два больших сюрприза ко дню рождения! Ведущие Валентина Хамайко и Александр Попов, а также гостья студии Сніданка – психолог Анна Кушнерук – с шариками и большим тортом поздравили Гордеева в прямом эфире Сніданок.Вихідний. В свой день рождения виновник торжества презентовал дневное шоу «Твій день». Теперь в жизни Егора начался новый серьезный этап – он стал продюсером нового шоу, которое будет выходить на 1+1. Ведущий не только отпраздновал свой день рождения вместе с телезрителями, а также поделился эксклюзивными подробностями о работе над новым дневным шоу.

Команда невероятная! Если не было бы этой команды, то я в принципе не решился бы на все это, - признался в эфире Егор. Будут люди в кадре, которых вы все прекрасно знаете, но в такой коммуникации вы их не видели никогда.

Правда, кто ведущие нового шоу, Егор держит в тайне.

Гордеев отметил, что во время шоу будут подниматься различные темы:

Нет барьеров. Мы взяли повод и начали о нем говорить.

А на вопрос Александра Попова «Ты стал продюсером. А как же Сніданок з 1+1? », Егор ответил, что и сам не знает – и дальше продолжает интригу.

Среди недели телезвезду ожидал еще один сюрприз. После эфира коллеги – Маричка Падалко и Неля Шовкопляс – пришли поздравить именинника с праздником и новым статусом продюсера и вручить ему подарки с морской тематикой – бретонку с эксклюзивной вышивкой возле сердца портретов всех ведущих Сніданка, забавные носки в полоску в тон и настоящей фуражкой моряка.

Егор с юных лет увлекается яхтингом и, получив права на управление морским судном и успешно сдав экзамен в школе яхтинга, ходил в разные морские маршруты, в том числе, в Греции и за Критом. Детская мечта Егора Гордеева – быть капитаном морского судна. И вот наконец-то его мечта начала символически сбываться! Он, как продюсер и по совместительству капитан проекта «Твій день», выпускает свой большой корабль в большое плавание.

А еще на праздник к Егору заглянула маленькая телезвезда Евфросиния Мельник, сделав комплимент новому образу телеведущего: “Как настоящий капитан! Хочу совместное фото”.