Актриса сериала "Незакрытая мишень" рассказала, как поддерживать себя, если устаешь и выбиваешься из сил

Чтобы быть в отличной форме, нужно приложить немало усилий. Актриса сериала «Незакрытая мишень», который вышел на канале «Украина», много тренируется в спортзале и по утрам совершает пробежки.

Если зайти на страницу Олеси Мацкевич-Грибок в инстаграм, сразу видно, что она в идеальной физической форме. И это не столько подарок природы, сколько огромный труд. Звезда сериала «Незакрытая мишень» уже много лет занимается разными видами спорта. Для нее ЗОЖ – это не дань моде, а стиль жизни. Причем у актрисы свои методы, как правильно рассчитать силы и поддерживать себя. Ведь не секрет, что некоторые из нас берут абонемент, но посещают спортзал пару месяцев, а затем перестают ходить на тренировки. Иногда причина – даже не лень, а слишком рьяное желание привести себя в форму за короткий промежуток времени.

Олеся Мацкевич-Грибок / социальная сеть Instagram

У актрисы тоже были моменты, когда она чувствовала, что у нее нет желания продолжать дальше работать над собой. Теперь звезда сериала знает, как быть в подобной ситуации.

Когда я чувствую, что выхожу из баланса, например, в режиме питания или в тренировках, это значит, что нужно дать себе возможность отдохнуть, – сказала актриса Олеся Мацкевич-Грибок. – Ведь как только тебе становится крайне некомфортно, твой организм сигнализирует: «Помоги мне!» И ты не можешь это игнорировать. Помоги себе. Полежи, выпей чаю, погуляй. Я стараюсь так и поступать. Иногда намеренно даю себе отдых.

Однако очень важно не затягивать с отдыхом и продолжать заниматься. То есть не жалеть себя, а поддерживать.

Я прекрасно знаю, что такое – наказывать себя или отрабатывать упражнения в зале, сжав зубы. Но опять же, когда я решила меняться, такой метод тоже работал: «Сегодня недоделала, значит, завтра нужно наверстать». Это вопрос дисциплины, а она очень важна для актеров, потому что в кино нет времени расслабляться, – объяснила Олеся Мацкевич-Грибок. – Ты должен быть собран на площадке и идеально вписаться в команду профессионалов.

Актриса сериала "Незакрытая мишень" Олеся Мацкевич-Грибок / пресс-служба

Жизненный опыт научил актрису правильно относиться к себе, чтобы двигаться дальше и достигать своих целей.

Я никогда себя не критикую и не ругаю, потому что знаю, как сильно может придавить чувство вины, – объяснила Мацкевич-Грибок. – Это плита, из-под которой порой не выбраться. Я понимаю, как это тяжело.

Актриса призналась, что ее отношение к жизни притянуло роль Кати Горенко в сериале «Незакрытая мишень», потому что она очень хорошо понимала многие моменты в истории главной героини.

Напомним,