Украина в Голливуде: Гордеев, Гринчук, Витвицкая и Преподобный показали нашу страну Джозефу Гордон-Левитту

Недавно американский актер и режиссер Джозеф Гордон-Левитт на своей странице в Facebook объявил о запуске нового проекта You Have To See Ukraine, посвященного Украине. Он попросил украинцев поделиться своими крутыми фото страны. В проекте также могут принять участие авторы и актеры, им нужно записать сообщение на английском языке с призывом посетить Украину.

Телеведущие 1+1 отправили любимые фото из путешествий по Украине по просьбе голливудского актера Джозефа Гордон-Левитта и поддержали его проект You Have To See Ukraine.

