Украина в Голливуде: Гордеев, Гринчук, Витвицкая и Преподобный показали нашу страну Джозефу Гордон-Левитту

8 декабря 2020 01:20 Юлия Крутиева
Украина в Голливуде: Гордеев, Гринчук, Витвицкая и Преподобный показали нашу страну Джозефу Гордон-Левитту
Телеведущая Соломия Витвицкая
пресс-служба

Телеведущие 1+1 отправили любимые фото из путешествий по Украине по просьбе голливудского актера Джозефа Гордон-Левитта и поддержали его проект You Have To See Ukraine.

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Ведущая ТСН и инфлюенсер Соломия Витвицкая вспомнила #МандриЗСоломією и поделилась красивыми фото Розового озера, любимых Карпат и родного Львова.

Наша Украина такая красивая, что хочется показать ее всему миру! Особенно, когда продолжаются карантинные ограничения и путешествовать не так просто, – написала в своем Facebook ведущая.

Специально для Голливудского проекта ведущий ТСН на канале 1+1 Святослав Гринчук  нашел классные фотокарточки семейных поездок в Закарпатье – Колочава и Синевир.

А ведущий «Сніданок з 1+1» Егор Гордеев вспомнил карантинные командировки в зону отчуждения – Чернобыль, и – в Коломыю, Ивано-Франковская область.

О красоте нашей Украины хочется говорить много и чтобы о ней знали в самом Голливуде! Поэтому я решил сделать первый шаг: поделиться своими фото с путешествий по Украине, – написал Егор Гордеев.

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Ведущий программы «Гроші» Александр Преподобный рассказал, что во время пандемии пытался путешествовать по Украине, учитывая все карантинные ограничения. Поэтому из личной галереи вытащил атмосферные пейзажи Одессы и несколько кадров Киева и области.

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Недавно американский актер и режиссер Джозеф Гордон-Левитт на своей странице в Facebook объявил о запуске нового проекта You Have To See Ukraine, посвященного Украине. Он попросил украинцев поделиться своими крутыми фото страны. В проекте также могут принять участие авторы и актеры, им нужно записать сообщение на английском языке с призывом посетить Украину.

Напомним, 

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