Украина в Голливуде: Гордеев, Гринчук, Витвицкая и Преподобный показали нашу страну Джозефу Гордон-Левитту
Телеведущие 1+1 отправили любимые фото из путешествий по Украине по просьбе голливудского актера Джозефа Гордон-Левитта и поддержали его проект You Have To See Ukraine.
Наша Украина такая красивая, что хочется показать ее всему миру! Особенно, когда продолжаются карантинные ограничения и путешествовать не так просто, – написала в своем Facebook ведущая.
Специально для Голливудского проекта ведущий ТСН на канале 1+1 Святослав Гринчук нашел классные фотокарточки семейных поездок в Закарпатье – Колочава и Синевир.
А ведущий «Сніданок з 1+1» Егор Гордеев вспомнил карантинные командировки в зону отчуждения – Чернобыль, и – в Коломыю, Ивано-Франковская область.
О красоте нашей Украины хочется говорить много и чтобы о ней знали в самом Голливуде! Поэтому я решил сделать первый шаг: поделиться своими фото с путешествий по Украине, – написал Егор Гордеев.
Напомним,