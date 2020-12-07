51-летний Мэттью Перри впервые показал свою молодую невесту

За плечами у Мэттью Перри множество романов, но ни одного официального брака.

И вот в 2020 году Мэттью Перри решил кардинально изменить свою личную жизнь. 51-летний актер не только закрутил новый роман, но и сделал своей избраннице предложение.

А вот покорить сердце Мэттью удалось девушке, которая значительно младше актера. Этой счастливицей стала литературный менеджер – 29-летняя Молли Гурвиц.

Долгое время Перри не показывал публике свою невесту, но на минувших выходных Сеть все-таки всколыхнула серия снимков Молли на странице актера в Инстаграм.

Показать любимую Мэттью решил не просто так. Он привлек Гурвиц к рекламе коллекции одежды собственного бренда, которую запустил совсем недавно.

В кадре Молли позирует в черной футболке с надписью «Может ли это быть больше, чем просто футболка?», а также в кепке с надписью: «Что это, бейсбольная кепка?»

Напомним,