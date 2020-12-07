51-летний Мэттью Перри впервые показал свою молодую невесту
За плечами у Мэттью Перри множество романов, но ни одного официального брака.
А вот покорить сердце Мэттью удалось девушке, которая значительно младше актера. Этой счастливицей стала литературный менеджер – 29-летняя Молли Гурвиц.
Долгое время Перри не показывал публике свою невесту, но на минувших выходных Сеть все-таки всколыхнула серия снимков Молли на странице актера в Инстаграм.
В кадре Молли позирует в черной футболке с надписью «Может ли это быть больше, чем просто футболка?», а также в кепке с надписью: «Что это, бейсбольная кепка?»
Напомним,