Мэттью Перри продает особняк в Малибу: фото любимого жилья актера

30 августа 2020 16:00 Катерина Даниленко
Мэттью Перри продает особняк в Малибу: фото любимого жилья актера
Актер Мэттью Перри
социальная сеть Instagram

Не потянул „квартплату“ или не устраивает планировка? Такими вопросами задаются поклонники актера Мэтью Перри, который выставил на продажу свой шикарный особняк.

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Звезду сериала «Друзья» Мэтью Перри снова заметили на рынке недвижимости. Если в прошлом году американская знаменитость продал комфортабельную квартиру в Лос-Анджелесе, то в этом году актер взялся за любимый особняк в Малибу.

За еще одно свое жилище Перри просит 15 миллионов долларов. Достоверно неизвестно, что вынудило актера пойти на такой шаг, однако существует мнение, что Мэтью не потянул «квартплату» за дом площадью в 500 квадратных метров.

По данным налоговых служб, в последние годы актер тратил на жилье порядка 400 тысяч долларов. По-видимому, мировая пандемия знатно повлияла на финансовое положение звезды 2000-х.

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Можем лишь предположить, с каким трудом актеру далось это решение, ведь место для домашнего заточения там идеальное: 4 спальни, 3 ванных комнаты, просторная гостиная, небольшой кинозал, игровая зона и личный спа-салон.  Звезда «Друзей» прожил там целых 9 лет.

Напомним,

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