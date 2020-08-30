Мэттью Перри продает особняк в Малибу: фото любимого жилья актера
Не потянул „квартплату“ или не устраивает планировка? Такими вопросами задаются поклонники актера Мэтью Перри, который выставил на продажу свой шикарный особняк.
За еще одно свое жилище Перри просит 15 миллионов долларов. Достоверно неизвестно, что вынудило актера пойти на такой шаг, однако существует мнение, что Мэтью не потянул «квартплату» за дом площадью в 500 квадратных метров.
По данным налоговых служб, в последние годы актер тратил на жилье порядка 400 тысяч долларов. По-видимому, мировая пандемия знатно повлияла на финансовое положение звезды 2000-х.
Напомним,