Олег Винник показал, какие страстные „па “ репетирует с Аленой Шоптенко: будет горячо

29 августа 2020 18:00 Катерина Даниленко
Олег Винник показал, какие страстные „па “ репетирует с Аленой Шоптенко: будет горячо
Певец Олег Винник
социальная сеть Instagram

Любимец миллионов Олег Винник подразнил поклонниц сексуальными кадрами.

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Исполнитель основательно готовится к новому сезону «Танці з зірками». В своем Instagram артист показал одну из репетиций со своим тренером Аленой Шоптенко и поделился впечатлениями от нового хобби.

Судя по снимкам, чувственные движения и сложные «па» даются паре легко и непринужденно. Артисты улыбаются и получают удовольствие от процесса.

Ну що ж, зворотнього шляху немає. Перший крок на паркет вже зроблено. Місце, де потрібно віддаватися наповну ‒ душею і тілом. Коли ти танцюєш, ти максимально відкритий,
 ‒ подписал серию черно-белых снимков музыкант.

Знаменитость также отметил, что привык в своей жизни доверять профессионалам. К их числу относится и хореограф Алена Шоптенко. Девушка с первой их встречи поверила в артиста и намерена дойти с ним до финала шоу.

Ох, как меня злит фраза «ему достаточно стоять на паркете, и за него будут голосовать». Друзья, я вам могу с уверенностью сказать — бояться Олега Винника стоит не за то, что ему достаточно стоять на паркете. А именно за то, как он будет танцевать на нем,
‒ с гордостью заявила Шоптенко.

Олег Винник и Алена Шоптенко / социальная сеть Instagram

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Результаты ежедневных тренировок Шоптенко и Винника можно будет увидеть уже в это воскресенье. В первом эфире нового сезона шоу пара исполнит страстное танго.

Напомним,

Олег Винник и Алена Шоптенко / социальная сеть Instagram
 

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