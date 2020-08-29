Олег Винник показал, какие страстные „па “ репетирует с Аленой Шоптенко: будет горячо
Любимец миллионов Олег Винник подразнил поклонниц сексуальными кадрами.
Судя по снимкам, чувственные движения и сложные «па» даются паре легко и непринужденно. Артисты улыбаются и получают удовольствие от процесса.
Ну що ж, зворотнього шляху немає. Перший крок на паркет вже зроблено. Місце, де потрібно віддаватися наповну ‒ душею і тілом. Коли ти танцюєш, ти максимально відкритий,‒ подписал серию черно-белых снимков музыкант.
Знаменитость также отметил, что привык в своей жизни доверять профессионалам. К их числу относится и хореограф Алена Шоптенко. Девушка с первой их встречи поверила в артиста и намерена дойти с ним до финала шоу.
Ох, как меня злит фраза «ему достаточно стоять на паркете, и за него будут голосовать». Друзья, я вам могу с уверенностью сказать — бояться Олега Винника стоит не за то, что ему достаточно стоять на паркете. А именно за то, как он будет танцевать на нем,‒ с гордостью заявила Шоптенко.
Напомним,
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