Алина Гросу о личной драме: Пусть в вашей жизни не случается такой истории

28 августа 2020 16:40 Юлия Крутиева
Алина Гросу о личной драме: Пусть в вашей жизни не случается такой истории
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу сняла новый клип и в программе "Зірковий шлях" на канале Украина намекнула на личную драму.

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Певица и актриса Алина Гросу снимается в сериале «В плену прошлого», который скоро покажут на канале «Украина». В интервью Тимуру Мирошниченко и Алене Винницкой артистка рассказала, что в новом клипе на песню «Голый король» она показала драму из своей жизни:

Вы все увидите. Я бы сказала, что здесь многое объясняется о моей жизни сейчас, очень хотелось бы, чтобы это видели. Пусть в вашей жизни не случается такой истории, как в моем этом клипе.

Певица и актриса Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

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В кулуарах давно уже ходят слухи, что Гросу рассталась с мужем - бизнесменом Александром. Внимательные пользователи соцсетей заметили, что его уже давно нет на ее странице.

Я думаю, что кто хочет посмотреть на Александра, он может зайти к нему в инстаграм, – комментирует артистка. – Я все-таки самостоятельная как человек и как творческая единица.

Напомним,

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