Алина Гросу о личной драме: Пусть в вашей жизни не случается такой истории
28 августа 2020 16:40
Певица Алина Гросу
instagram.com/alina_grosu
Певица Алина Гросу сняла новый клип и в программе "Зірковий шлях" на канале Украина намекнула на личную драму.
Алина Гросу снимается в сериале «В плену прошлого», который скоро покажут на канале «Украина». В интервью Тимуру Мирошниченко и Алене Винницкой артистка рассказала, что в новом клипе на песню «Голый король» она показала драму из своей жизни:
Вы все увидите. Я бы сказала, что здесь многое объясняется о моей жизни сейчас, очень хотелось бы, чтобы это видели. Пусть в вашей жизни не случается такой истории, как в моем этом клипе.
Певица и актриса Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu
Я думаю, что кто хочет посмотреть на Александра, он может зайти к нему в инстаграм, – комментирует артистка. – Я все-таки самостоятельная как человек и как творческая единица.
Напомним,