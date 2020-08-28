Съемки комедии "Беглецы" завершились победой сценариста и оператора в престижном рейтинге

На днях в Киеве завершились съемки 4-серийной приключенческой комедии от студии Квартал 95 – "Беглецы". Это уже второй из четырех телефильмов, которые Студия снимает для канала Украина в 2020 году.

В центре сюжета комедии «Беглецы» находится семья Гуманных, которая попадает в неожиданную ситуацию. Им становится известно о махинациях в банке, после на них натравляют киллеров, и семье приходится бежать в забытое богом ПГТ. Там Гуманные вместо того, чтобы сидеть тихо, вступают в конфронтацию с местными жителями, а потом и с мафией в лице городских властей, которая превратила прекрасный гранитный карьер в мусорную свалку. Главные роли в проекте исполнили Нина Гогаева, Андрей Саминин, Миша Плавак и Вероника Лукьяненко. Также в сериале играют Дмитрий Чернов, Виктор Жданов, Елена Хахлаткина и другие.

Кадр со съемок Беглецов / Пресс-служба Квартал 95

В этой истории будет происходить много событий, различных приключений с нашими героями, поэтому она и захватывающая. Здесь намешано много всяких наслоений - и жанровых, и событийных, так что, загнать в рамки одного жанра наш проект никак нельзя. Кому-то он покажется семейной мелодрамой, для кого-то – приключенческим экшном с элементами комедии и детектива, – говорит режиссер Андрей Силкин. – А еще на этом проекте мне очень понравился наш сложенный актерский ансамбль. По правде, с некоторыми актерами я хотел поработать уже давно, и я надеюсь этот наш совместный проект у многих зрителей оставит приятные впечатления.

Кстати, в одной из ролей в этом 4-серийном фильме сыграет звезда «Женского Квартала» Анастасия Евтушенко. Актриса появится в необычном для себя образе – брутальной барменши:

Моя Людка – очень характерный персонаж: ей нравится крутить мужиками, а еще она разговаривает на своеобразном сленге. Многие ее словечки я слышала впервые в жизни.

Актриса Анастасия Евтушенко / Пресс-служба Квартал 95

К слову, съемки этого проекта завершились на приятной ноте – буквально накануне на торжественной церемонии рейтинга «Снято в Украине. TV: лучшее за 10 лет» были объявлены победители, среди которых оказались и создатели «Беглецов». Так, лучшим сценаристом был признан Александр Щур, а лучшим оператором-постановщиком - Алексей Ламах, они набрали высший балл в зрительском голосовании.

Александр Щур на церемонии / Пресс-служба Квартал 95

Говоря о лидерах этого рейтинга, в котором отмечают специалистов национального кинопроизводства, нельзя не упомянуть и других победителей, представляющих студию «Квартал 95». Так, лучшим режиссером-постановщиком в экспертном голосовании был признан Андрей Яковлев, а лучшим актером – исполнитель главной роли в этом же сериале – Станислав Боклан. Всего в рейтинге приняли участие 90 проектов и 900 профессионалов.

Андрей Яковлев и Стас Боклан на съемках / Пресс-служба Квартал 95

Напомним,