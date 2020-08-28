Съемки комедии "Беглецы" завершились победой сценариста и оператора в престижном рейтинге
На днях в Киеве завершились съемки 4-серийной приключенческой комедии от студии Квартал 95 – "Беглецы". Это уже второй из четырех телефильмов, которые Студия снимает для канала Украина в 2020 году.
В этой истории будет происходить много событий, различных приключений с нашими героями, поэтому она и захватывающая. Здесь намешано много всяких наслоений - и жанровых, и событийных, так что, загнать в рамки одного жанра наш проект никак нельзя. Кому-то он покажется семейной мелодрамой, для кого-то – приключенческим экшном с элементами комедии и детектива, – говорит режиссер Андрей Силкин. – А еще на этом проекте мне очень понравился наш сложенный актерский ансамбль. По правде, с некоторыми актерами я хотел поработать уже давно, и я надеюсь этот наш совместный проект у многих зрителей оставит приятные впечатления.
Кстати, в одной из ролей в этом 4-серийном фильме сыграет звезда «Женского Квартала» Анастасия Евтушенко. Актриса появится в необычном для себя образе – брутальной барменши:
Моя Людка – очень характерный персонаж: ей нравится крутить мужиками, а еще она разговаривает на своеобразном сленге. Многие ее словечки я слышала впервые в жизни.
Говоря о лидерах этого рейтинга, в котором отмечают специалистов национального кинопроизводства, нельзя не упомянуть и других победителей, представляющих студию «Квартал 95». Так, лучшим режиссером-постановщиком в экспертном голосовании был признан Андрей Яковлев, а лучшим актером – исполнитель главной роли в этом же сериале – Станислав Боклан. Всего в рейтинге приняли участие 90 проектов и 900 профессионалов.
Напомним,