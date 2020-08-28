Как Виталий Тыльный стал пчеловодом: покусали пчелы
Эксклюзив 28 августа 2020 14:55
Владзьо и Виталий Тыльный
instagram.com/varyatyshow
Участники украиноязычного телешоу "Вар'яти" отпраздновали День пасечника.
Читайте такжеЯ очень о нем мечтала, считала счастливым: Злата Огневич выбросила любимое брендовое платьеАктеры «Вар'яти-шоу» (Новый канал) не перестают удивлять своих поклонников. На днях самый молодой участник команды Валентин Сергийчук похвастался собственноручно сделанной беседкой. А теперь Владзьо, который считает себя главным пчеловодом украинского шоу-бизнеса, посвятил в пчеловоды коллегу по сцене. Кто бы мог согласиться на такую авантюру?! Нетрудно догадаться – Виталик Тыльный.
Я приехал в Владзьо на пасеку, – рассказывает юморист. – Думал, что угостит медом, но нет – пустил на меня пчелу. Сказал, что именно так выглядит посвящение в пасечники (улыбается).
Владзьо и Виталий Тыльный / социальная сеть Instagram
Виталик признался, что очень боялся укуса насекомого:
Правда, Владзьо успокоил меня, что ощущения будут, как от комара. На самом же деле было очень больно. Сначала на моей руке сидела одна пчела, а затем села вторая. К счастью, жало не выпустили. Но, вероятно, зубами покусали (улыбается).
Посвящение завершилась поеданием воска с медом.
Закрепили ритуал вкусностями, – говорит юморист. – Любите мед и пчел!
Можно считать, что посвящение для Виталика Тыльного прошло успешно!
Напомним,