Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой погадала на свою будущую любовь
Юморист Максим Галкин очень активный пользователь социальных сетей.
Самые бурные эмоции у фолловеров Галкина вызывают фотографии и видео с участием Аллы Пугачевой, а также их двоих детей – сына Гарри и дочери Лизы.
Максим регулярно публикует видеоролики с участием наследников, в которых они хвастаются своими талантами и впечатляют публику своей эрудицией.
Мамочка! Я погадала на ромашке, будет ли меня жених любить, – говорит девочка. – А получилось – любит! А если не будет любить – ух ему!
После этого Алла Борисовна рассмеялась, а ее дочь побежала по полю, распевая строки из известного рок-хита: «Я свободна, словно птица в небесах».Напомним,