Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой погадала на свою будущую любовь

Юморист Максим Галкин очень активный пользователь социальных сетей.

Страница Максима Галкина в Инстаграм насчитывает уже больше восьми миллионов подписчиков. И это совершенно неудивительно, ведь каждый пост артиста наполнен позитивом.

Самые бурные эмоции у фолловеров Галкина вызывают фотографии и видео с участием Аллы Пугачевой, а также их двоих детей – сына Гарри и дочери Лизы.

Максим регулярно публикует видеоролики с участием наследников, в которых они хвастаются своими талантами и впечатляют публику своей эрудицией.

Максим Галкин с сыном и дочкой / instagram.com/maxgalkinru

В этот раз Галкин взорвал Сеть роликом, с участием 6-летней Елизаветы. В качестве оператора выступила Алла Борисовна. Примадонна засняла девочку во время прогулки на природе, гадающей на ромашке.

В ролике Лиза рассуждает о личной жизни. Оказывается, ромашка нагадала ей в будущем большую любовь. В свою очередь, малышка пригрозила своему будущему жениху.

Мамочка! Я погадала на ромашке, будет ли меня жених любить, – говорит девочка. – А получилось – любит! А если не будет любить – ух ему!

После этого Алла Борисовна рассмеялась, а ее дочь побежала по полю, распевая строки из известного рок-хита: «Я свободна, словно птица в небесах».

Напомним,