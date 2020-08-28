Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой погадала на свою будущую любовь

28 августа 2020 14:20 Юлия Крутиева
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой погадала на свою будущую любовь
Максим Галкин и Алла Пугачева
instagram.com/maxgalkinru

Юморист Максим Галкин очень активный пользователь социальных сетей.

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Страница Максима Галкина в Инстаграм насчитывает уже больше восьми миллионов подписчиков. И это совершенно неудивительно, ведь каждый пост артиста наполнен позитивом.

Самые бурные эмоции у фолловеров Галкина вызывают фотографии и видео с участием Аллы Пугачевой, а также их двоих детей – сына Гарри и дочери Лизы.

Максим регулярно публикует видеоролики с участием наследников, в которых они хвастаются своими талантами и впечатляют публику своей эрудицией.

Максим Галкин с сыном и дочкой / instagram.com/maxgalkinru
В этот раз Галкин взорвал Сеть роликом, с участием 6-летней Елизаветы. В качестве оператора выступила Алла Борисовна. Примадонна засняла девочку во время прогулки на природе, гадающей на ромашке.

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В ролике Лиза рассуждает о личной жизни. Оказывается, ромашка нагадала ей в будущем большую любовь. В свою очередь, малышка пригрозила своему будущему жениху.

Мамочка! Я погадала на ромашке, будет ли меня жених любить, – говорит девочка. – А получилось – любит! А если не будет любить – ух ему!

После этого Алла Борисовна рассмеялась, а  ее дочь побежала по полю, распевая строки из известного рок-хита: «Я свободна, словно птица в небесах».

Напомним,  

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