Детектор лжи: эксперт проекта рассказал, как определить ложь на полиграфе

В понедельник, 31 августа, в 19:00 на СТБ стартует премьера 10-го сезона психологического проекта Детектор лжи.

Владимир Ведмидь, эксперт проекта «Детектор лжи» и исполнительный директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов, рассказал, как же определить ложь на полиграфе и может ли человек, который проходит тест, запутаться в своих ответах.

Правда и ложь появляются с рождения человека. С его потребностями, ценностями и приоритетами. Правда и ложь развиваются параллельно, – объясняет эксперт. – А что касается выявления лжи на полиграфе, то прибор фиксирует физиологические изменения в теле человека, который тестируется. Дыхание, кровяное давление, биотоки мозга, сердца, мышц и т.д. Целенаправленно контролировать все это человек не может. Мы не способны управлять памятью и своими реакциями. А, следовательно, ложь всплывет.

Детектор лжи: эксперт проекта рассказал, как определить ложь на полиграфе / пресс-служба канала СТБ

Полиграфолог отмечает, что ситуации, когда человек не распознает, где говорит правду, а где врет, случаются крайне редко:

Это уже психические расстройства или двоякие субъективные нечеткие вопросы, которые мы не выносим на тест. А вот пытаться скрыть правду, прикрываясь «непониманием» и надеяться, что она не определится, не стоит. Бывает так, что правда могла и забыться. Но это редкость. Если человек что-то украл или изменил в браке, эти факты он точно запомнит надолго.

Смотрите проект «Детектор лжи» с 31 августа по понедельникам в 19:00 на СТБ!

Напомним,