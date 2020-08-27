Елена-Кристина Лебедь поделилась неожиданным секретом красоты
Ведущая «Аферистов в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь не очень любит тратить время на beauty-процедуры, но это не мешает ей выглядеть неотразимо.
Ведущая никогда не скрывала, что разные маски, массажеры и сыворотки - не для нее. Она настолько непоседлива, что даже 40-минутную стрижку переносит с трудом. Но это не мешает ей хорошо выглядеть, а все потому, что все гениальное - просто.
Мой самый главный секрет - это юмор. Говорят, что он добавляет морщины, но главное, что он освежает кровь! - поделилась Елена-Кристина. - Когда ты постоянно смеешься и чему-то радуешься, кровь бурлит быстрее и насыщает клетки, а это в свою очередь выравнивает цвет лица.
Привел ли главный секрет красоты Лебедь женскую команду к победе, узнаете уже в четверг, 27 августа, в 19:00 на Новом канале!
Напомним,