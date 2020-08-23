Сергей Бабкин рассказал об измене жене: На коленях просил прощения
Звездное семейство Сергея и Снежаны Бабкиных считается одной из самых образцовых пар украинского шоу-бизнеса. Однако, и их семье знакомы кризисы в отношениях.
На вопрос «За что ты бы извинился перед Снежаной?» музыкант ответил, что на третьем году их совместной жизни сделал супруге очень больно.
В один день Сергей вернулся домой, тогда Снежана рассказала ему о своем сне, который ее очень волнует. Ей приснилось, что он сидит посреди комнаты в окружении кукол Барби. Артист возмутился, сказал, что она себе чего-то напридумывала, однако позже пошел в ванную и начал рыдать. Снежана зашла в ванную и догадалась об измене. После этого она стала собирать вещи, чтобы уйти.
Я вымаливал на коленях, конечно же, со слезами, останавливал, умолял дать время. Говорил: пожалуйста, надо что-то придумать, так нельзя, я все исправлю,‒ откровенничает исполнитель.
Вымолить прощение Бабкину в тот момент не удалось, однако от развода их спас так называемый «хозяин», живший с ними в квартире.
Уходя, Снежана забежала в ванную, а она была полна воды. А я, когда ухожу из дома, всегда перекрываю воду. Вода начала вытекать, Снежана вытащила пробку и принялась вытирать пол тряпкой. Устала, стала, начала тяжело дышать и не понимала, что происходит. Тогда почувствовала, что за ней стоит что-то, и говорит: «Что вы делаете? Что же вы такое делаете?»,‒ утверждает Бабкин.
Мне так надо. Потому что я знаю себя, когда я сам, я слаб. Я хочу, чтобы она всегда была рядом со мной. Мне тогда спокойно, хорошо и все прекрасно,‒ добавил многодетный отец.
Напомним,
- Сергей Притула уходит из Варьяты-шоу и идет в мэры Киева: больше не комик.
- Лилия Ребрик покорила фолловеров страстным фото в объятиях мужа.