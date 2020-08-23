Сергей Бабкин рассказал об измене жене: На коленях просил прощения

23 августа 2020 17:00 Катерина Даниленко
Сергей Бабкин рассказал об измене жене: На коленях просил прощения
Певец Сергей Бабкин
социальная сеть Instagram

Звездное семейство Сергея и Снежаны Бабкиных считается одной из самых образцовых пар украинского шоу-бизнеса. Однако, и их семье знакомы кризисы в отношениях.

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В «Экзамене на откровенность» с Машей Ефросининой Сергей Бабкин сделал откровенное признание. В начале отношений артист изменял жене.

На вопрос «За что ты бы извинился перед Снежаной?» музыкант ответил, что на третьем году их совместной жизни сделал супруге очень больно.

В один день Сергей вернулся домой, тогда Снежана рассказала ему о своем сне, который ее очень волнует. Ей приснилось, что он сидит посреди комнаты в окружении кукол Барби. Артист возмутился, сказал, что она себе чего-то напридумывала, однако позже пошел в ванную и начал рыдать. Снежана зашла в ванную и догадалась об измене. После этого она стала собирать вещи, чтобы уйти.

Я вымаливал на коленях, конечно же, со слезами, останавливал, умолял дать время. Говорил: пожалуйста, надо что-то придумать, так нельзя, я все исправлю,
‒ откровенничает исполнитель.

Сергей Бабкин с женой Снежаной / социальная сеть Instagram

Вымолить прощение Бабкину в тот момент не удалось, однако от развода их спас так называемый «хозяин», живший с ними в квартире.

Уходя, Снежана забежала в ванную, а она была полна воды. А я, когда ухожу из дома, всегда перекрываю воду. Вода начала вытекать, Снежана вытащила пробку и принялась вытирать пол тряпкой. Устала, стала, начала тяжело дышать и не понимала, что происходит. Тогда почувствовала, что за ней стоит что-то, и говорит: «Что вы делаете? Что же вы такое делаете?»,
‒ утверждает Бабкин.

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Именно этот голос, который услышала Снежана, смог воссоединить семью. С того момента знаменитости не представляют жизни друг без друга.

Мне так надо. Потому что я знаю себя, когда я сам, я слаб. Я хочу, чтобы она всегда была рядом со мной. Мне тогда спокойно, хорошо и все прекрасно,
‒ добавил многодетный отец.

Напомним,

Сергей Бабкин с женой и детьми / социальная сеть Instagram
 

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