Сергей Бабкин рассказал об измене жене: На коленях просил прощения

Звездное семейство Сергея и Снежаны Бабкиных считается одной из самых образцовых пар украинского шоу-бизнеса. Однако, и их семье знакомы кризисы в отношениях.

В «Экзамене на откровенность» с Машей Ефросининой Сергей Бабкин сделал откровенное признание. В начале отношений артист изменял жене.

На вопрос «За что ты бы извинился перед Снежаной?» музыкант ответил, что на третьем году их совместной жизни сделал супруге очень больно.

В один день Сергей вернулся домой, тогда Снежана рассказала ему о своем сне, который ее очень волнует. Ей приснилось, что он сидит посреди комнаты в окружении кукол Барби. Артист возмутился, сказал, что она себе чего-то напридумывала, однако позже пошел в ванную и начал рыдать. Снежана зашла в ванную и догадалась об измене. После этого она стала собирать вещи, чтобы уйти.

Я вымаливал на коленях, конечно же, со слезами, останавливал, умолял дать время. Говорил: пожалуйста, надо что-то придумать, так нельзя, я все исправлю,

‒ откровенничает исполнитель.

Сергей Бабкин с женой Снежаной / социальная сеть Instagram

Вымолить прощение Бабкину в тот момент не удалось, однако от развода их спас так называемый «хозяин», живший с ними в квартире.

Уходя, Снежана забежала в ванную, а она была полна воды. А я, когда ухожу из дома, всегда перекрываю воду. Вода начала вытекать, Снежана вытащила пробку и принялась вытирать пол тряпкой. Устала, стала, начала тяжело дышать и не понимала, что происходит. Тогда почувствовала, что за ней стоит что-то, и говорит: «Что вы делаете? Что же вы такое делаете?»,

‒ утверждает Бабкин.

Именно этот голос, который услышала Снежана, смог воссоединить семью. С того момента знаменитости не представляют жизни друг без друга.

Мне так надо. Потому что я знаю себя, когда я сам, я слаб. Я хочу, чтобы она всегда была рядом со мной. Мне тогда спокойно, хорошо и все прекрасно,

‒ добавил многодетный отец.

Напомним,