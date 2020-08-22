Jerry Heil вспомнила, как довела себя до анорексии: Меня спасли врачи
Украинская исполнительница Jerry Heil откровенно рассказала, каких усилий ей стоило приложить, чтобы излечится от анорексии.
Цикл сбился на полгода жестко. Это было страшно. Мама начала на меня давить слезами своими: «Что же ты с собой делаешь». В один день мне стало самой за себя страшно. Мама сказала: «Сейчас я нажарю тебе котлет и ты будешь есть их у меня до посинения». И что я делала? Я их ела,‒ вспоминает Jerry Heil.
Тяжелая пища только ухудшила состояние обессиленной артистки, однако на помощь пришли врачи, которые и спасли Яну.
Со мной работают профессионалы, я всегда под контролем, но мне кажется, не бывает бывших анорексичек и друзья, с которыми я часто тусуюсь, часто надо мной смеются, что я не могу себе позволить вечером какую-то даже «полезную» конфету,‒ откровенничает звезда.
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