Jerry Heil вспомнила, как довела себя до анорексии: Меня спасли врачи

22 августа 2020 16:00 Катерина Даниленко
Jerry Heil вспомнила, как довела себя до анорексии: Меня спасли врачи
Певица Jerry Heil
социальная сеть Instagram

Украинская исполнительница Jerry Heil откровенно рассказала, каких усилий ей стоило приложить, чтобы излечится от анорексии.

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Певица заявила, что в возрасте 18 лет она перестаралась с похудением и довела себя до критического веса ‒ 46 килограммов. Последствия были ужасающими.

Цикл сбился на полгода жестко. Это было страшно. Мама начала на меня давить слезами своими: «Что же ты с собой делаешь». В один день мне стало самой за себя страшно. Мама сказала: «Сейчас я нажарю тебе котлет и ты будешь есть их у меня до посинения». И что я делала? Я их ела,
‒ вспоминает Jerry Heil.

Певица Jerry Heil / социальная сеть Instagram

Тяжелая пища только ухудшила состояние обессиленной артистки, однако на помощь пришли врачи, которые и спасли Яну.

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 Сейчас девушка признается, что вновь почему-то начала быстро худеть. Теперь заниматься самолечением она не намерена, поэтому находится под постоянным присмотром врачей.

Со мной работают профессионалы, я всегда под контролем, но мне кажется, не бывает бывших анорексичек и друзья, с которыми я часто тусуюсь, часто надо мной смеются, что я не могу себе позволить вечером какую-то даже «полезную» конфету,
‒ откровенничает звезда.

Напомним,

Певица Jerry Heil / социальная сеть Instagram
 

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