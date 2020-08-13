"Не святая" Jerry Heil на обложке свежего "Телескопа"

13 августа вышел свежий номер журнала Телескоп. На обложке — певица Jerry Heil.

Автор песни «Охрана, отмена» в июле презентовала новые треки "Блогер" и "Бомба ракета пушка граната", и это далеко не все, чем собирается порадовать своих поклонников популярная украинская певица Jerry Heil. «Телескоп» встретился с Яной (настоящее имя артистки - Яна Шемаева) и побеседовал о творчестве, сотрудничестве с другими звездами, детстве, родителях и многом другом.

17 августа телеканал 2+2 представит новые, еще более захватывающие эпизоды детективного сериала «Звонарь».

После того как в финале первого сезона Звонцов разоблачил жестокого маньяка, на опера начинается настоящая охота. Звонарю никак не обойтись без помощи верного соратника Шурика Сычева, которого сыграл 28-летний актер Глеб Мацибора. «ТОП» поговорил с Глебом о вызовах нового сезона, а также в доверительной беседе узнал то, что актер держит за семью печатями, – подробности его личной жизни.

16 августа всем показано вскрикнуть от ужаса: День Джокера, самого загадочного и зловещего киногероя. Преступник в личине улыбчивого клоуна — плод фантазии создателей комиксов Джерри Робинсона, Билла Фингера и Боба Кейна. Жуткий образ родился в 1940-м и был навеян Гуинпленом — героем экранизации романа Виктора Гюго «Человек, который смеется», вышедшей 12 годами ранее. Джокер тоже пробрался на кинопленку, и «ТОП» вспомнил всех, кто его воплощал.

Примета: если вы видите кого-то с золотым колечком на безымянном пальце, ожидайте свадьбу. Первую часть данного утверждения Роберт Паттинсон и его герлфренд Сьюки Уотерхаус выполнили. В рубрике «ТОП-Стори» мы решили вспомнить эксов актера и модели и проверить, научились ли молодые люди чему-либо на прошлых ошибках.

31 августа на канале «Украина» стартует второй сезон полюбившейся зрителям мелодрамы «На твоей стороне». В продолжении ленты главную героиню Настю, которую сыграла актриса Дана Абызова, ждут очередные испытания. «ТОП» поинтересовался у Даны, чем ей запомнились съемки, как она переносит разлуку с близкими, и попросил поделиться личной формулой счастливого брака.

В конце августа «Отчаянный» Роберта Родригеса отметит любопытную дату: 25 числа — 25 лет со дня премьеры. А на днях центральный актер фильма Антонио Бандерас принимал поздравления с 60-летием. Юбиляр признался, что стареть не собирается: «Я чувствую себя любознательным ребенком и не желаю подавлять это ощущение, хоть мне и 60. Хочу прожить еще тысячу лет! Представляете, сколько полезного можно сделать за это время?»

Уже этой осенью сразу два украинских телеканала представят новые вокальные шоу, в которых исполнители будут выходить на сцену, изменившись до неузнаваемости. Все подробности только у нас в рубрике «ТОП-Life».

60 лет назад две беспородные собаки Белка и Стрелка облетели Землю 17 раз. О легендарном полете, открывшем новую страницу в космонавтике, читайте в рубрике «ТОП-Эпизод».

Если о черных дырах все слышали на уроках астрономии, то о голубых воронках в школе упоминали редко. Чтобы узнать тайны лазоревых глубин, «ТОП» оперативно подготовился к глубоководному погружению в информационное море.

Разговаривать на одном языке с подрастающим поколением не так уж и сложно. В рубрике «Слово за слово» «ТОП» собрал несколько словечек, которые позволят понять, когда вас троллят, а когда - хейтят. Вот такая жиза…

В южных странах с незапамятных времен практикуют сиесту – традиционный послеобеденный отдых. Пока на улице солнцепек, местные ложатся вздремнуть. И это хороший выход: не препятствовать, а прислушаться к потребностям своего тела. Наш редакционный Д. Пилюлькин разобрался, почему в жару так хочется спать днем и как с этим бороться. Или не бороться?

Психологи полагают: нарциссы – самые счастливые люди. Чего совершенно нельзя сказать об их близких. Как распознать, обезвредить и, главное, предотвратить расстройство личности, разбирался «ТОП».

Успенский пост (в этом году с 14 по 19 августа) – самый короткий многодневный пост, а вот по строгости он не уступает Великому: разрешена лишь растительная пища. Но в августе грех обижаться на скудность рациона: овощей и фруктов на прилавках видимо-невидимо. А дополнить яства можно грибами, орехами и медом. ТОП-Кулинар плохого не посоветует!

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