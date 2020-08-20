Джерард Батлер расстался со своей девушкой после 6 лет отношений

20 августа 2020 16:35 Юлия Крутиева
Джерард Батлер расстался со своей девушкой после 6 лет отношений
Актер Джерард Батлер
instagram.com/gerardbutler

Иностранные СМИ сообщили очень неприятную новость для поклонников Джерарда Батлера.

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Журналисты издания People утверждают, что 50-летний Джерард Батлер расстался с 46-летней агентом по недвижимости и дизайнером Морган Браун.

Вместе с Морган Батлер прожил под одной крышей шесть лет. Причины разрыва отношения пока неизвестны, как и то, кто выступил инициатором расставания.

Для поклонников Джерарда эта новость стала большим шоком. Они не хотят в это верить, ведь рядом с Браун актер всегда выглядел счастливым. 

Сейчас публика ждут официальных комментариев, но актер и дизайнер пока хранят молчание. Будем надеется, что пара сумеет найти компромисс, ведь это не первое их расставание. 

Актер Джерард Батлер / instagram.com/gerardbutler
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Впервые свои отношения на паузу Батлер и Браун ставили в ноябре 2016 года, но спустя полгода пара все-таки сумела свой роман возобновить.

Напомним,

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