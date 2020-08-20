Джерард Батлер расстался со своей девушкой после 6 лет отношений
Иностранные СМИ сообщили очень неприятную новость для поклонников Джерарда Батлера.
Вместе с Морган Батлер прожил под одной крышей шесть лет. Причины разрыва отношения пока неизвестны, как и то, кто выступил инициатором расставания.
Для поклонников Джерарда эта новость стала большим шоком. Они не хотят в это верить, ведь рядом с Браун актер всегда выглядел счастливым.
Сейчас публика ждут официальных комментариев, но актер и дизайнер пока хранят молчание. Будем надеется, что пара сумеет найти компромисс, ведь это не первое их расставание.
Напомним,