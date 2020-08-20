Оля Полякова призналась, что делает "уколы красоты" в определенную зону лица
Певица Оля Полякова откровенно призналась, делала ли что-то со своей внешностью и как относится к инъекциям красоты.
На одной из локаций концерта певица рассказала, что время от времени обращается к специалистам бьюти-сферы для проведения косметологических процедур.
Я колю только ботокс. Я хочу рассказать людям, что это такое, ведь они думают, что все эти щеки и ужасные губы – это ботокс, – рассказала Оля Полякова на съемочной площадке канала «Украина». – Нет! Ботокс – это то, что блокирует мышцы. Он колется в лоб, чтобы не появлялись морщины – все! А другого я не делаю!
Люди всегда на меня реагируют, как на чудо в их жизни! – шутя комментирует Оля Полякова. – Я думаю, мне надо сделать какую-то секту или что-то такое, куда люди будут приходить и молиться уже по-настоящему.