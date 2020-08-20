Оля Полякова призналась, что делает "уколы красоты" в определенную зону лица

20 августа 2020 14:45 Юлия Крутиева
Оля Полякова призналась, что делает
Певица Оля Полякова
пресс-служба канала Украина

Певица Оля Полякова откровенно призналась, делала ли что-то со своей внешностью и как относится к инъекциям красоты.

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Звезда украинского шоу-бизнеса Оля Полякова в праздничном шоу «З Днем народження, Україно!» исполнит сразу две песни – «Ночная жрица» и «Эй, секундочку». 

На одной из локаций концерта певица рассказала, что время от времени обращается к специалистам бьюти-сферы для проведения косметологических процедур.

Я колю только ботокс. Я хочу рассказать людям, что это такое, ведь они думают, что все эти щеки и ужасные губы – это ботокс, – рассказала Оля Полякова на съемочной площадке канала «Украина». – Нет! Ботокс – это то, что блокирует мышцы. Он колется в лоб, чтобы не появлялись морщины – все! А другого я не делаю!

Певица Оля Полякова / пресс-служба канала Украина
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Певица отметила, что всегда хорошо выглядеть ей помогает плотный график, ведь во время работы она даже не думает о еде, правильное питание и активная жизнь. И такой подход дает свои результаты, ведь на съемочной площадке – на столичном Житнем рынке люди реагировали на артистку, как на праздник! Певица даже в шутку сказала, что пришло время создавать свою общину.

Люди всегда на меня реагируют, как на чудо в их жизни! – шутя комментирует Оля Полякова. – Я думаю, мне надо сделать какую-то секту или что-то такое, куда люди будут приходить и молиться уже по-настоящему.

Певица Оля Полякова / пресс-служба канала Украина
Напомним, 

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