До Дня незалежності України зірки прочитали вірш Ліни Костенко «Доля» - відео

PR 21 августа 2020 12:20 Александр Кива
До Дня незалежності України зірки прочитали вірш Ліни Костенко «Доля» - відео
До Дня незалежності України зірки прочитали вірш Ліни Костенко «Доля» - відео
пресс-служба

Незалежність України — результат боротьби декількох поколінь за світле майбутнє, можливість стати на власний шлях розвитку і самостійно творити долю рідної країни, керуючись виключно любов’ю до неї.

Читайте такжеВыходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины
Цей день ніколи б не був можливим без борців за незалежність України, чиєю головною зброєю було і лишається «слово». Серед них особливе місце посідає відома поетеса Ліна Костенко, котра цього року відсвяткувала своє 90-річчя.

Її творчість дбайливо пронизана любов’ю до Батьківщини, тому з нагоди Дня Незалежності України вiдомi актори Остап та Дмитро Ступки, Наталiя Васько, Дар'я Трегубова, Ольга Атанасова-Лукьяненко разом з дiтьми - участниками продюсерського центруBabyphotostars та продакш-студією Finegold production створили вiдео, в якому читають вірш Ліни Костенко «Доля».  

В цьому творі йдеться про те, як тісно пов'язані між собою поезія та правда. Вірш, написаний в часи ідеологічної однолінійності, утисків та цензури, не менш промовисто звучить і сьогодні. Зокрема, він нагадує кожному з нас, що зробивши свій вибір, ми несемо відповідальність за нього. Ми — це Україна, Україна — це ми. Наша країна зробила свій вибір — бути незалежною. Цінуймо і оберігаймо її.

 

Облако тегов

Остап Ступка Дмитрий Ступка Даша Трегубова День независимости Наталья Васько День незалежності України

Материалы по теме

Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины
Праздники

Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины
Исчезнувшая невеста: СТБ покажет детективную мелодраму Татьяны Гнедаш
Анонсы на ТВ

Исчезнувшая невеста: СТБ покажет детективную мелодраму Татьяны Гнедаш
Дмитрий Ступка рассказал, как относится к откровенным снимкам супруги
Новости

Дмитрий Ступка рассказал, как относится к откровенным снимкам супруги
Сексуальная Даша Трегубова снялась в прозрачном боди
Новости

Сексуальная Даша Трегубова снялась в прозрачном боди

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 15.08.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK