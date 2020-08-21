До Дня незалежності України зірки прочитали вірш Ліни Костенко «Доля» - відео

Незалежність України — результат боротьби декількох поколінь за світле майбутнє, можливість стати на власний шлях розвитку і самостійно творити долю рідної країни, керуючись виключно любов’ю до неї.

Цей день ніколи б не був можливим без борців за незалежність України, чиєю головною зброєю було і лишається «слово». Серед них особливе місце посідає відома поетеса Ліна Костенко, котра цього року відсвяткувала своє 90-річчя.

Її творчість дбайливо пронизана любов’ю до Батьківщини, тому з нагоди Дня Незалежності України вiдомi актори Остап та Дмитро Ступки, Наталiя Васько, Дар'я Трегубова, Ольга Атанасова-Лукьяненко разом з дiтьми - участниками продюсерського центруBabyphotostars та продакш-студією Finegold production створили вiдео, в якому читають вірш Ліни Костенко «Доля».

В цьому творі йдеться про те, як тісно пов'язані між собою поезія та правда. Вірш, написаний в часи ідеологічної однолінійності, утисків та цензури, не менш промовисто звучить і сьогодні. Зокрема, він нагадує кожному з нас, що зробивши свій вибір, ми несемо відповідальність за нього. Ми — це Україна, Україна — це ми. Наша країна зробила свій вибір — бути незалежною. Цінуймо і оберігаймо її.