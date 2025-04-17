Сім’я по неділях: стартували зйомки комедійного серіалу для Нового каналу

17 квітня 2025 14:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Сім’я по неділях: стартували зйомки комедійного серіалу для Нового каналу
Сім’я по неділях: стартували зйомки комедійного серіалу для Нового каналу
Пресслужба Нового каналу

Теплу історію про сімейний тимбілдинг «Сім’я по неділях» чекайте в ефірі Нового каналу восени 2025-го.

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Нова родинна історія з улюбленими обличчями! IQ Production розпочав зйомки комедійного серіалу «Сім’я по неділях», який восени 2025 року покаже Новий канал. 

Ця історія пронизана теплотою, любов'ю і, звісно ж, гумором. Хоча в центрі – зовсім не ідеальна українська сім’я Романчуків, про яку навіть можна сказати, що це типова дисфункціональна родина, – розповідає режисер Віктор Медведський. – Батько сімейства Михайло, який 20 років був на заробітках в Італії, ставить умову: щонеділі всі мають збиратись в батьківському домі на вечерю, аби відродити сімейні цінності та надолужити все згаяне за роки його відсутності. І щоразу запланований сімейний «тимбілдинг» перетворюється на побутову вакханалію. Дуже сподіваюся, що нам вдасться потішити глядачів не лише смішними ситуаціями, в які потраплятимуть наші герої, а й ансамблем чудових акторів, які в нашому серіалі часто будуть представлені у вельми незвичайних амплуа...

Аби затвердити «саме той» акторський склад, команда проекту провела безліч кастингів. Кажуть, що хотілося створити справжню сім'ю, з єдиною органікою, «хімією», в яку повірять глядачі. Головою серіального сімейства врешті став Остап Ступка.

У нас із моїм персонажем є схожість – я теж хочу зібрати всіх своїх дітей разом. Просто обставини різні. Мій персонаж все життя працював, щоб сім’я була в достатку, але через це практично втратив її. Тож тепер намагається повернути, – розповідає Остап. – Майже всіх партнерів по майданчику я знаю. З Олександром Рудинським, який грає мого сина, вперше будемо разом у кадрі, хоча працюємо в театрі Франка. Зі своєю дружиною у «Сім’ї по неділях» Віталіною Біблів зіграв в одній із серій «Будиночка на щастя»! Скажу так: «метч» у нас блискавичний (усміхається).

Актор Остап Ступка / Пресслужба Нового каналу

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До речі, Віталіну побачите в абсолютно незвичному амплуа!

Коли я читала сценарій, то подумала, що персонаж Ірина дуже схожа на мою тьотю Наташу. Терпляча, але з гумором. Коли треба, то промовчить, а де треба, то скаже підбадьорливе слово для чоловіка та дітей. Для мене вона – це жінка-плед, хочеться, аби завжди була поряд. Знаєте, така тепла пухка булочка з родзинками, – коментує Віталіна Біблів. – Водночас вона – фундамент цієї родини. У мене відповідальна місія – вдало оживити те, що написали сценаристи. Мені б хотілося зробити це влучно і при цьому додати щось своє. Взагалі вже дуже чекаю старту зйомок! Історія має вийти добра, позитивна й дуже життєва.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Також ролі в серіалі зіграють: Марія Стопник, Євген Лісничий, Анастасія Іванюк, Тарас Цимбалюк, Ксенія Вертинська.

Нагадаємо, 

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Остап Ступка новини Новий канал Віталіна Біблів серіал Сімя по неділях

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