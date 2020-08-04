Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины

4 августа 2020 10:30 Алла Лысак
Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины
Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины
pixabay.com

День Независимости Украины остается одним из главных государственных праздников страны.

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День рождения нашего государства отмечается ежегодно 24 августа. Украинцы получают на День Независимости дополнительный выходной, не станет исключением и 2020 год. 

В августе мы получим 20 рабочих дней и 11 выходных, дополнительный день отдыха, связанный с праздником независимости, попадает на понедельник, соответственно, в августе будет целый уик-энд выходных, с субботы, 23 августа, по понедельник, 24 августа.

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Отметим, что День Независимости изначально праздновали в другой день, 16 июля, когда Верховная Рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Позже дату перенесли на 24 августа, в этот день и была провозглашена независимость нашей страны. 

1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум, на котором граждане поддержали независимость. 

Напомним,

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