Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины

Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины

День Независимости Украины остается одним из главных государственных праздников страны.

День рождения нашего государства отмечается ежегодно 24 августа . Украинцы получают на День Независимости дополнительный выходной, не станет исключением и 2020 год.

В августе мы получим 20 рабочих дней и 11 выходных, дополнительный день отдыха, связанный с праздником независимости, попадает на понедельник, соответственно, в августе будет целый уик-энд выходных, с субботы, 23 августа, по понедельник, 24 августа.

Отметим, что День Независимости изначально праздновали в другой день, 16 июля, когда Верховная Рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Позже дату перенесли на 24 августа, в этот день и была провозглашена независимость нашей страны.

1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум, на котором граждане поддержали независимость.

Напомним,