Надя Дорофеева показала идеальный день в море: праздничные выходные в Одессе
Экс-солистка Время и Стекло Надя Дорофеева с мужем и друзьями прокатались на яхте в Одессе.
Возлюбленные отправились отмечать 32-летие Дантеса в солнечную Одессу. Компанию Наде и Вове составили близкие друзья пары. Ребята посетили популярные гастрономические места в городе и отправились на яхте в море.
В своем микроблоге девушка поделилась трогательными снимками с дня рождения. Дантес одет в белую рубашку и шорты, а Надя позирует в ярко-розовом цельном купальнике, который подчеркивает ее соблазнительную фигуру.
Идеальная Одесса,‒ подписала один из снимков Дорофеева.
Владимир Дантес также не удержался и опубликовал романтичный кадр с любимой, который забавно подписал:
В мои 32 позволили быть на переднем плане. Надя Дорофеева, люблю.
Напомним,
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