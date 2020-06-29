Надя Дорофеева показала идеальный день в море: праздничные выходные в Одессе

Экс-солистка Время и Стекло Надя Дорофеева с мужем и друзьями прокатались на яхте в Одессе.

Певица Надя Дорофеева с супругом Владимиром Дантесом привыкли свои дни рождения праздновать за границей, открывая для себя новые места. Однако карантин внес свои коррективы в их планы. Но и с этой ситуации молодые люди нашли выход.

Возлюбленные отправились отмечать 32-летие Дантеса в солнечную Одессу. Компанию Наде и Вове составили близкие друзья пары. Ребята посетили популярные гастрономические места в городе и отправились на яхте в море.

В своем микроблоге девушка поделилась трогательными снимками с дня рождения. Дантес одет в белую рубашку и шорты, а Надя позирует в ярко-розовом цельном купальнике, который подчеркивает ее соблазнительную фигуру.

Идеальная Одесса,

‒ подписала один из снимков Дорофеева.

Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом / социальная сеть Instagram

Владимир Дантес также не удержался и опубликовал романтичный кадр с любимой, который забавно подписал:

В мои 32 позволили быть на переднем плане. Надя Дорофеева, люблю.

Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом / социальная сеть Instagram

Музыканта тут же начали засыпать поздравлениями поклонники и звездные коллеги, среди которых Ирина Монатик, Соня Плакидюк, Александр Педан, Марта Адамчук, Юлия Санина, Женя Кот, Виталий Козловский и другие.

Напомним,

Певица Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram