Надя Дорофеева показала идеальный день в море: праздничные выходные в Одессе

29 июня 2020 10:00 Катерина Даниленко
Надя Дорофеева показала идеальный день в море: праздничные выходные в Одессе
Певица Надя Дорофеева
социальная сеть Instagram

Экс-солистка Время и Стекло Надя Дорофеева с мужем и друзьями прокатались на яхте в Одессе.

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Певица Надя Дорофеева с супругом Владимиром Дантесом привыкли свои дни рождения праздновать за границей, открывая для себя новые места. Однако карантин внес свои коррективы в их планы. Но и с этой ситуации молодые люди нашли выход.

Возлюбленные отправились отмечать 32-летие Дантеса в солнечную Одессу. Компанию Наде и Вове составили близкие друзья пары. Ребята посетили популярные гастрономические места в городе и отправились на яхте в море.

В своем микроблоге девушка поделилась трогательными снимками с дня рождения. Дантес одет в белую рубашку и шорты, а Надя позирует в ярко-розовом цельном купальнике, который подчеркивает ее соблазнительную фигуру.

Идеальная Одесса,
‒ подписала один из снимков Дорофеева.

Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом / социальная сеть Instagram

Владимир Дантес также не удержался и опубликовал романтичный кадр с любимой, который забавно подписал:

В мои 32 позволили быть на переднем плане. Надя Дорофеева, люблю.

Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом / социальная сеть Instagram

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Музыканта тут же начали засыпать поздравлениями поклонники и звездные коллеги, среди которых Ирина Монатик, Соня Плакидюк, Александр Педан, Марта Адамчук, Юлия Санина, Женя Кот, Виталий Козловский и другие.

Напомним,

Певица Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram

Надя Дорофеева в компании друзей и мужа в Одессе / социальная сеть Instagram
 

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