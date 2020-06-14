Надя Дорофеева о самоизоляции с Дантесом: Не знаю, почему мне так повезло
Певица Надя Дорофеева в интервью Кате Осадчей рассказала, чем занималась с супругом на самоизоляции в загородном доме.
За время самоизоляции супругам удалось наверстать упущенное. Они вместе готовили, проводили прямые эфиры с поклонниками, занимались спортом, учили английский и смотрели фильмы с сериалами.
Вова и Надя на карантине даже успели посмотреть 200-серийную мелодраму «Не родись красивой», что стало для них самых неожиданностью:
Мы такие сладкие, аж противно! Не знаю, почему мне так повезло! Он убирает, утром он готовит мне завтрак. Мы утром обычно смотрим сериал «Друзья», мы его обожаем. И тут мне Вова говорит: «А давай что-то такое посмотрим, чтобы вообще не обращать внимания на телевизор, просто едим, а там что-то идет. А давай «Не родись красивой». И он мне реально включил его и мы так ха-ха, хи-хи, как они смешно играют. На 75 серии нам уже не было смешно, потому что мы очень переживали за Пушкареву, за Андрея Жданова, за всех его друзей, женсовет, за всех! Я даже расплакалась на последней серии! А знаешь, сколько их? 200!
Песню же выпустили, такой клип! И на этих эмоциях просто хотелось поехать. С другой стороны, от нас вот-вот будет еще один большой подарок для наших поклонников. Нет-нет, мы не будем врать фанам, действительно мы будем прощаться в туре, но перед туром все-таки хотелось им что-то подарить и напомнить о том, что мы к ним доедем,‒ заинтриговала исполнительница.
Напомним,
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