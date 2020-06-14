Надя Дорофеева о самоизоляции с Дантесом: Не знаю, почему мне так повезло

Певица Надя Дорофеева в интервью Кате Осадчей рассказала, чем занималась с супругом на самоизоляции в загородном доме.

Исполнительница признается, что с момента знакомства с Владимиром Дантесом это самый длительный их совместный «отдых». В силу загруженности каждого из артистов им удавалось лишь на пару недель выбираться в отпуск за границу, а про посиделки дома они и вовсе мечтать не могли. Однако пандемия кардинально повлияла на их жизнь.

За время самоизоляции супругам удалось наверстать упущенное. Они вместе готовили, проводили прямые эфиры с поклонниками, занимались спортом, учили английский и смотрели фильмы с сериалами.

Певица Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом / социальная сеть Instagram

Вова и Надя на карантине даже успели посмотреть 200-серийную мелодраму «Не родись красивой», что стало для них самых неожиданностью:

Мы такие сладкие, аж противно! Не знаю, почему мне так повезло! Он убирает, утром он готовит мне завтрак. Мы утром обычно смотрим сериал «Друзья», мы его обожаем. И тут мне Вова говорит: «А давай что-то такое посмотрим, чтобы вообще не обращать внимания на телевизор, просто едим, а там что-то идет. А давай «Не родись красивой». И он мне реально включил его и мы так ха-ха, хи-хи, как они смешно играют. На 75 серии нам уже не было смешно, потому что мы очень переживали за Пушкареву, за Андрея Жданова, за всех его друзей, женсовет, за всех! Я даже расплакалась на последней серии! А знаешь, сколько их? 200!

Не забыла артистка обратиться и к поклонникам, которые так ждали прощального тура «Время и Стекло». Надя заверила, что он все же состоится, но осенью. А до этого момента она с Позитивом готовит фанатам сюрприз.

Песню же выпустили, такой клип! И на этих эмоциях просто хотелось поехать. С другой стороны, от нас вот-вот будет еще один большой подарок для наших поклонников. Нет-нет, мы не будем врать фанам, действительно мы будем прощаться в туре, но перед туром все-таки хотелось им что-то подарить и напомнить о том, что мы к ним доедем,

‒ заинтриговала исполнительница.

Напомним,