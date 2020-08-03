3 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
3 августа является 216 днем года, до конца года осталось 150 дней.
Какой праздник 3 августа 2020?
- Международный день арбуза,
- День независимости на Ямайке.
Памятные даты 3 августа, годовщины и события
В 1492 году Колумб отправился к берегам Индии.
В 1907 году воскресенье стало выходным днем в Португалии.
В 1914 году начал функционировать Панамский канал.
В 1935 году в украинских школах появилась физкультура.
Кто родился 3 августа
3 августа родились изобретатель безопасного лифта Элиша Отис, чемпионка мира Наталья Скакун.
Какой сегодня церковный праздник
- Онисима и Семена
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 3 августа
Гроза на Онисима разразилась, значит, осень будет теплой.
Если на муравейниках появились кучи, зима будет холодной.
Сильная роса, к плохому урожаю льна в этом году.
Именинники: Иван, Онисим, Онуфрий, Семен.
Напомним,