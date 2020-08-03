3 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

3 августа является 216 днем года, до конца года осталось 150 дней.

Какой праздник 3 августа 2020?

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Международный день арбуза,

День независимости на Ямайке.

Памятные даты 3 августа, годовщины и события

В 1492 году Колумб отправился к берегам Индии.

В 1907 году воскресенье стало выходным днем в Португалии.

В 1914 году начал функционировать Панамский канал.

В 1935 году в украинских школах появилась физкультура.

3 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 3 августа

3 августа родились изобретатель безопасного лифта Элиша Отис, чемпионка мира Наталья Скакун.

Какой сегодня церковный праздник

Онисима и Семена

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 3 августа

Наши предки считали, что 3 августа (после обеда) начинается осень. День старались посвятить посеву озимых, а также собирали урожай яблок. Украинцы верили, что на Онисима следует работать молча, чтобы не спугнуть свое счастье.

Гроза на Онисима разразилась, значит, осень будет теплой.

Если на муравейниках появились кучи, зима будет холодной.

Сильная роса, к плохому урожаю льна в этом году.

Именинники: Иван, Онисим, Онуфрий, Семен.

3 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,