3 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 августа 2020 00:30 Алла Лысак
3 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
3 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

3 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

3 августа является 216 днем года, до конца года осталось 150 дней.

Какой праздник 3 августа 2020?            

Памятные даты 3 августа, годовщины и события

В 1492 году Колумб отправился к берегам Индии.

В 1907 году воскресенье стало выходным днем в Португалии.

В 1914 году начал функционировать Панамский канал. 

В 1935 году в украинских школах появилась физкультура.

3 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 3 августа

3 августа родились  изобретатель безопасного лифта Элиша Отис, чемпионка мира Наталья Скакун. 

Какой сегодня церковный праздник

  •  Онисима и Семена 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки считали, что 3 августа (после обеда) начинается осень. День старались посвятить посеву озимых, а также собирали урожай яблок. Украинцы верили, что на Онисима следует работать молча, чтобы не спугнуть свое счастье. 

Приметы на 3 августа

Гроза на Онисима разразилась, значит, осень будет теплой.

Если на муравейниках появились кучи, зима будет холодной.

Сильная роса, к плохому урожаю льна в этом году. 

Именинники:  Иван, Онисим, Онуфрий, Семен.

3 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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