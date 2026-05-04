Тепло та сонце: прогноз погоди на 4 травня
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, понеділок, 4 травня, порадує українців справжнім теплом та ясним небом.
Завдяки впливу антициклону в більшості регіонів пануватиме суха погода, і лише над Кримом та Приазов’ям спостерігатиметься невелика хмарність.
Температурний режим
-
Ніч: очікується від +5 °C до +11 °C. У східних та північно-східних областях буде прохолодніше — від +1 °C до +6 °C.
-
День: повітря прогріється до +19…+24 °C.
-
Найтепліші регіони: на заході та півночі країни стовпчики термометрів піднімуться до +23…+26 °C.
-
Найхолодніші регіони: у Криму та на узбережжі Азовського моря буде значно свіжіше — лише +9…+14 °C.
Погода у Києві
У столиці тиждень розпочнеться з ідеальної погоди: буде сонячно, безвітряно, а температура сягне позначки +25°C.
Зміни в погоді та опади
Перші дні тижня залишатимуться сухими та теплими. Однак уже з середи характер погоди почне змінюватися:
-
6, 7 та 8 травня у західних областях пройдуть короткочасні дощі.
-
Можливі грози.
Решта територій України до кінця тижня перебуватиме під впливом теплої та переважно сонячної повітряної маси.