Тепло та сонце: прогноз погоди на 4 травня

Тепло та сонце: прогноз погоди на 4 травня

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, понеділок, 4 травня, порадує українців справжнім теплом та ясним небом.

Завдяки впливу антициклону в більшості регіонів пануватиме суха погода, і лише над Кримом та Приазов’ям спостерігатиметься невелика хмарність.

Температурний режим

Ніч: очікується від +5 °C до +11 °C. У східних та північно-східних областях буде прохолодніше — від +1 °C до +6 °C.

День: повітря прогріється до +19…+24 °C.

Найтепліші регіони: на заході та півночі країни стовпчики термометрів піднімуться до +23…+26 °C.

Найхолодніші регіони: у Криму та на узбережжі Азовського моря буде значно свіжіше — лише +9…+14 °C.

Погода у Києві

У столиці тиждень розпочнеться з ідеальної погоди: буде сонячно, безвітряно, а температура сягне позначки +25°C.

Зміни в погоді та опади

Перші дні тижня залишатимуться сухими та теплими. Однак уже з середи характер погоди почне змінюватися:

6, 7 та 8 травня у західних областях пройдуть короткочасні дощі.

Можливі грози.

Решта територій України до кінця тижня перебуватиме під впливом теплої та переважно сонячної повітряної маси.