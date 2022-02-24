Магнитные бури 24 февраля 2022 года в Украине

24 февраля 2022 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 24 февраля 2022 года в Украине
Магнитные бури 24 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 24 февраля?

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Синоптики сообщают, что Земля вступила в фазу неблагоприятной геомагнитной обстановки. В четверг, 24 февраля, солнечный ветер спровоцирует магнитную бурю средней интенсивности, которая может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Солнечная погода 24 февраля:          

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                                       
  • Солнечные пятна отсутствуют.           

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Магнитные бури способны спровоцировать как незначительный дискомфорт, например, приступы апатии и незначительную боль, так и серьезные проблемы со здоровьем. Осторожными должны быть прежде всего украинцы с диагнозом гипертония, не допускайте скачков артериального давления. 

Напомним,

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