Магнитные бури 24 февраля 2022 года в Украине
24 февраля 2022 00:20
Магнитные бури 24 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 24 февраля?
магнитную бурю средней интенсивности, которая может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.
Солнечная погода 24 февраля:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури способны спровоцировать как незначительный дискомфорт, например, приступы апатии и незначительную боль, так и серьезные проблемы со здоровьем. Осторожными должны быть прежде всего украинцы с диагнозом гипертония, не допускайте скачков артериального давления.
Напомним,