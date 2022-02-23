Магнитные бури 23 февраля 2022 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 23 февраля?

Солнечная погода 23 февраля:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики обещают, что геомагнитная обстановка в среду, 23 февраля, ожидается благоприятная. Вероятность магнитной бури не превышает 1%, а шансы, чувствительные к погоде люди не ощутят дискомфорта.

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Магнитные бури способны спровоцировать как незначительный дискомфорт, например, приступы апатии и незначительную боль, так и серьезные проблемы со здоровьем. Осторожными должны быть прежде всего украинцы с диагнозом гипертония, не допускайте скачков артериального давления.

Напомним,