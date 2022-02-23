Магнитные бури 23 февраля 2022 года в Украине
23 февраля 2022 00:20
Магнитные бури 23 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в среду, 23 февраля?
магнитной бури не превышает 1%, а шансы, чувствительные к погоде люди не ощутят дискомфорта.
Солнечная погода 23 февраля:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури способны спровоцировать как незначительный дискомфорт, например, приступы апатии и незначительную боль, так и серьезные проблемы со здоровьем. Осторожными должны быть прежде всего украинцы с диагнозом гипертония, не допускайте скачков артериального давления.
Напомним,