Магнитные бури 20 февраля 2022 года в Украине
20 февраля 2022 00:20
Магнитные бури 20 февраля 2022 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 20 февраля?
Магнитные бури фактически исключаются, но небольшие возмущения могут возникнуть.
Солнечная погода 20 февраля:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури способны спровоцировать как незначительный дискомфорт, например, приступы апатии и незначительную боль, так и серьезные проблемы со здоровьем. Осторожными должны быть прежде всего украинцы с диагнозом гипертония, не допускайте скачков давления.
Напомним,